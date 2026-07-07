Tania Blanco transforma el residuo de óxido de hierro en arte en la exposición "Fierro", que acoge la Casa de Cultura de Grado hasta el 31 de julio
"Me interesa el óxido que se escapa de la industria y tiñe de rojo el paisaje", dice la autora, ganadora del Premio Museo Barjola 2025 y natural de Muros de Nalón
La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el 31 de julio la exposición "Fierro" de la artista visual Tania Blanco. Se trata de una muestra artística en la que la autora se centra en investigar las implicaciones estéticas, conceptuales y medioambientales del residuo de óxido de hierro en diversas localizaciones de carácter industrial. Unos excedentes productivos con los que crea obras que van desde escultura a la acuarela y la fotografía.
"Hice un estudio en Veriña y Aboño, en Gijón, sobre los materiales de la industria siderúrgica que se volatilizan y salen fuera de los márgenes, con cuyos colores se tiñen las tierras, las casas o las plantas y con ello creo diferentes obras", explica Blanco, quien tiene 39 años y es natural de Muros de Nalón. Además, el año pasado, fue la ganadora del octavo Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto "Gas, óxido, sal".
Entre las obras que podrán disfrutar los moscones y visitantes se encuentran unas acuarelas realizadas con óxido de hierro de restos de cadenas de barcos, fotos aéreas de zonas contaminadas en las inmediaciones de las industrias "que parecen paisajes marcianos y tengo unas esferas, una representación similar a las esferas de gas de Gijón, que son cerámicas y a su vez están esmaltadas con estos materiales y otros biológicos de los alrededores de estas industrias", detalla.
Blanco fija su mirada en los materiales que habitan la periferia industrial asturiana. De hecho, "Fierro" nace como una extensión natural de su anterior proyecto, "Ayalga", en el que también trabajó en esta línea. "Me interesa el óxido que se escapa de la industria y tiñe de rojo el paisaje de sus alrededores. Observo este hierro como un componente plástico, una suerte de tinte que coexiste con el entorno natural, en un juego de contrastes entre el verde y el rojo", señala.
Con este nuevo proyecto propone una "profunda reflexión" sobre un elemento "vital y culturalmente arraigado en la región, el hierro". "Lo que realmente me fascina son los pequeños tesoros oxidados que podemos descubrir en estas áreas, los cuales evidencian la entrada en una nueva era: el Antropoceno. Esta era se consolida y se hace evidente en estos lugares donde la frontera entre el espacio natural e industrial comienza a difuminarse", añade la artista.
Muestra itinerante
La muestra llega a la localidad en el marco del programa Cultura en Rede del Principado de Asturias y financiada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Se podrá visitar en el horario de verano de apertura de la Casa de Cultura, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.
Grado disfrutará durante todo el mes de este proyecto artístico y visual que durante el próximo mes de agosto será expuesto en Luarca, en Valdés.
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