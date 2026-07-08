El Ayuntamiento de Grado mejora el camino que comunica los núcleos de La Figal y Villar

El Ayuntamiento de Grado ha concluido las obras de mejora y acondicionamiento del firme del camino que comunica las localidades de La Figal y Villar, una actuación que permitirá incrementar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en una de las vías de acceso utilizadas habitualmente por los vecinos de ambos pueblos.

La intervención se ha desarrollado sobre un tramo de 898 metros de longitud y un ancho medio de 3,90 metros, respondiendo a la necesidad de renovar un firme que presentaba un notable desgaste derivado del paso del tiempo y del uso continuado. Con esta actuación, el Consistorio pretende facilitar los desplazamientos diarios de los residentes y garantizar un acceso más cómodo y seguro tanto para los vehículos como para los servicios que utilizan esta carretera local.

Desbroces

Los trabajos han incluido la limpieza general de la zona afectada por las obras, el reperfilado de los bordes y de las cunetas de tierra para favorecer un correcto drenaje de las aguas pluviales, así como el desbroce mecánico y manual de los taludes y márgenes hasta una anchura de tres metros. Estas labores permitirán mejorar la visibilidad y contribuirán al mantenimiento de la vía en mejores condiciones.

La actuación se completó con la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, una solución que dotará al camino de una superficie más resistente y confortable para la circulación, además de prolongar su vida útil.

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El presupuesto destinado a esta mejora ha ascendido a 68.350,48 euros, una inversión con la que el Ayuntamiento continúa avanzando en la conservación y modernización de la red de caminos municipales. Con esta obra, el Consistorio da respuesta a una demanda de los habitantes de la zona y refuerza su compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras viarias del medio rural, consideradas esenciales para contribuir a fijar población y mejorar la calidad de vida en las parroquias del municipio.