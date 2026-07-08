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Grado acoge la presentación del libro "Ernestina González: Un pulso antifranquista"

El acto busca generar un espacio de reflexión sobre la memoria democrática, el papel de las mujeres en la resistencia al franquismo y la necesidad de seguir recuperando testimonios

Ana María Díaz Marcos

Ana María Díaz Marcos / E. LAGAR

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Luján Palacios

Luján Palacios

Grado

La Casa de Cultura de Grado será escenario este viernes 10 de julio, a las 12.30 horas, de la presentación del libro "Ernestina González: Un pulso antifranquista", una obra de la escritora Ana María Díaz-Marcos que recupera la figura y el legado de una mujer comprometida con la lucha contra la dictadura franquista.

La autora será la encargada de presentar el volumen en un acto que contará además con la participación de María José Miranda, concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Grado, quien intervendrá para poner en valor la importancia de preservar y difundir las historias de quienes defendieron la libertad y los derechos democráticos durante la represión franquista.

Reflexión

El encuentro tendrá lugar en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura y pretende convertirse en un espacio de reflexión sobre la memoria democrática, el papel de las mujeres en la resistencia al franquismo y la necesidad de seguir recuperando testimonios que durante décadas permanecieron silenciados.

La publicación ofrece un recorrido por la trayectoria vital de Ernestina González, poniendo el foco en su compromiso político y humano, así como en el contexto histórico en el que desarrolló su lucha. A través de una investigación documental y testimonial, el libro contribuye a ampliar el conocimiento sobre una generación de mujeres cuya participación en la oposición al régimen franquista ha recibido, en muchas ocasiones, escasa visibilidad.

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La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Grado y la asociación Candamo en Pie, dentro de las actividades de promoción de la memoria histórica y democrática que ambas entidades impulsan en el concejo.

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