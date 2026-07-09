La actividad cultural crece en Grado: la biblioteca sumó 184 nuevos usuarios el año pasado y recibió a más de 35.000 visitantes
La Casa de Cultura y Auditorio acogió 917 actividades a lo largo del año y permaneció abierta al público durante 348 días
La actividad cultural de Grado continúa creciendo y consolidándose como uno de los pilares de la vida social y cultural del concejo. Durante 2025, la Biblioteca Pública y la Casa de Cultura y Auditorio han registrado una intensa programación y una elevada participación ciudadana.
La Biblioteca Pública recibió a lo largo de 2025 un total de 35.474 visitantes, lo que supone una media cercana a un centenar de personas al día. Además, el servicio cuenta con 4.005 socios, tras incorporar 184 nuevos usuarios durante el ejercicio.
El fondo bibliográfico también ha seguido creciendo. En 2025 se han incorporado 1.331 nuevos ejemplares, alcanzando un total de 51.613 documentos disponibles para préstamo y consulta. La biblioteca mantiene igualmente una intensa actividad de préstamo, con 7.517 préstamos realizados, de los que 6.275 corresponden a libros, además de material audiovisual, revistas y otros documentos. A ello se suman 94 consultas a internet y 494 accesos a la red wifi, servicios que continúan siendo utilizados por los usuarios.
Por su parte, la Casa de Cultura y Auditorio de Grado acogió 917 actividades a lo largo del año y permaneció abierta al público durante 348 días. La programación fue amplia y variada, con 455 sesiones de cursos y talleres, 230 actividades de diversa índole (plenos, reuniones y otros actos), 63 conferencias, 56 actos literarios, 41 actividades musicales, 30 representaciones teatrales, 26 exposiciones y 16 proyecciones cinematográficas.
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