La creación de un local social en las escuelas de La Mata ascenderá a casi 150.000 euros tras surgir problemas estructurales
La empresa que ejecuta la obra se percató de deficiencias en el edificio cuando inició las labores de restauración, que requieren más gasto y un mayor plazo de ejecución
La rehabilitación de la antigua escuela de La Mata para convertir el edificio en un nuevo local sociocultural y habilitar dependencias anexas a la escuela infantil requerirá una mayor inversión y un plazo de ejecución más amplio de lo previsto inicialmente. El Ayuntamiento de Grado ha aprobado la modificación del proyecto de obras tras detectarse problemas estructurales en el inmueble durante el desarrollo de la intervención.
Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025 a una empresa local por un importe de 100.101,85 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, una vez iniciados los trabajos, la dirección de obra comprobó que el estado de los forjados de hormigón armado de la planta baja y de la planta superior presentaba deficiencias que no habían podido detectarse antes de comenzar la reforma.
Refuerzo
Los informes técnicos elaborados por la dirección de obra, y posteriormente avalados por el arquitecto municipal, concluyen que es necesario ejecutar un refuerzo estructural para garantizar la estabilidad del edificio y adaptar la actuación a las exigencias del Código Estructural y de la normativa de seguridad vigente. Al tratarse de una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento de redactar el proyecto, el Ayuntamiento ha tramitado un modificado del contrato para incorporar estas actuaciones.
Como consecuencia de esta modificación, el coste total de la actuación pasa de 100.101,85 a 149.519,22 euros, mientras que el plazo de ejecución se amplía de cinco a ocho meses.
El edificio, construido en la década de 1960, recuperará así un uso público tras años de escasa actividad. El proyecto permitirá dotar a La Mata de un nuevo espacio destinado a la celebración de actividades sociales, culturales y vecinales, además de habilitar dependencias de apoyo a la escuela infantil, mejorando los servicios disponibles para la población del núcleo rural.
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