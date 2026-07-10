Todo listo en Grado para el pregón de la Schola Cantorum que abre las fiestas de Santiago y Santa Ana: la cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento

Todo listo en Grado para el pregón con el que esta tarde abrirán las fiestas de Santiago y Santa Ana las integrantes de la Schola Cantorum de Grado. La cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Por motivos de espacio, a su balcón saldrán en representación de toda la agrupación solo dos de sus miembros, aunque todas estarán en el acto. Intervendrán Susana Argüelles, la presidenta, y Cristina González, la tesorera.
«Para la Schola ser las pregoneras este año es un gran reconocimiento, musical y humano, estamos ilusionadas y con responsabilidad", destacaban desde el grupo a LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, tras conocer que la agrupación había sido elegida para dar el pistoletazo de salida de los festejos de este año.
Grado vive hasta finales de julio un intenso programa de actos que incluye verbenas, folk en las calles, teatro, cine, actividades infantiles, comidas populares y propuestas solidarias, entre otros.
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Aquí puedes consultar el programa completo de las fiestas de Grado, que se prolonga hasta finales de julio.
Grau/Grado · Del 4 al 29 de julio de 2026
Santiago y Santana Programa día a día
Baile del socio · Folk · Mercaos · Música en la calle · Santanina · Teatro · Orquestas · Charangas.
Las visitas guiadas requieren reserva previa: 636 909 088 · turismo@ayto-grado.es.
Sábado 4 julio
Día del Club y puertas abiertas de rugbyCampo municipal de rugby · Organiza: Rugby Pilier Grado
Comida en la calleOrganiza: Hermandad de Santiago y Santana
Tarde de circo (Emplazarte)En el Parque de Arriba · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 5 julio
Feria de Artesanía de SantiagoDe 10:00 a 15:00 · Venta de artesanía y diversos talleres en vivo · Parque Manuel Pedregal · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Visita guiada a la colección de cámaras de fotografía histórica, con Corsino FernándezMuseo «Villa ya Mercáu» (Palacio Fontela) · No es necesario reservar · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 8 julio
Visita guiada a la colección de la Guerra Civil, por Artemio Mortera (ARAMA)Museo de la Cardosa · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 10 julioFolk in Grau
Folk in Grau: Xuntanza moscona. Música y baile por las plazas de Grau/GradoBanda de gaitas «Roncones y Sonajas» (Zamora), Banda de Gaitas de Cantabria (Cantabria), Banda de Gaitas «Villa de Salas» (Asturias) y Banda de gaitas «Conceyu Grau» (Asturias) · Diversas plazas de Grau/Grado · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
Bandina música tradicional de la Escuela de Música
Pregón a cargo de la Schola Cantorum de Grau/GradoPlaza del Ayuntamiento · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Bandina La XaranganaPlazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Sábado 11 julioFolk in Grau
Visita guiada a las fortificaciones de la Guerra Civil, por ARAMATraslado en autobús · Duración: 4 horas aprox. · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Folk in Grau: desfile y concierto de las bandasBanda de gaitas «Roncones y Sonajas» (Zamora), Banda de Gaitas de Cantabria (Cantabria), Banda de Gaitas «Villa de Salas» (Asturias) y Banda de gaitas «Conceyu Grau» (Asturias) · Plaza General Ponte · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 12 julioFolk in Grau
Visita guiada al casco históricoReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Folk in Grau: Gaitas al Mercáu. Actuación de las bandas por el mercadoCalles y plazas de Grau · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
Lunes 13 julioTeatro
Teatro: San Félix de Valdesoto, «Crónicas de Valdesoto»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Martes 14 julioTeatro
Teatro: Kumen, «Los Cuernos de D. Friolera»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 15 julio
Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Teatro: Santa Bárbara, «Quiero ser artista»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Jueves 16 julioTeatro
Teatro: Teatro Carbayín, «La Maldición de la Pita Roxa»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 17 julioBaile del socio
Visita guiada al Museo Villa ya MercáuPalacio Fontela · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Presentación de la película «Children of a Fatherless Child» (Emplazarte)Auditorio Teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Baile del Socio de la Hermandad, con las orquestas Cayenna y Passito ShowEl Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Sábado 18 julioSantanina
Santanina y Bingo SolidarioEl Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Domingo 19 julio
Animación musical en el MercáuMercáu Grado · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Vermut
Gran paelladaEn el Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Lunes 20 julio
Fiesta de la Piscina, con la Orquesta Costa NortePiscina de verano · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Martes 21 julio
Charanga ÉliteItinerante por distintas plazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 22 julio
Visita guiada al Museo Villa ya MercáuPalacio Fontela · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Taller infantil a cargo de Sandra SarasolaParque San Antonio · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Jueves 23 julio
Actividad infantil: Tricypunk, Compañía Tubo y TapaCalles de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 24 julioVerbena
Verbena con la actuación de la Orquesta MadasturPlaza General Ponte · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Sábado 25 julioDía de Santiago
Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Música en la calle: La Garrapiella y Mariachi AsturiasA partir de las 13:00 · Plazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Verbena con la actuación de la Orquesta SaladosPlaza General Ponte · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 26 julio
Visita guiada al casco históricoReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Vermú musical itinerante con la actuación de Ciudadano VilPlaza Longoria 14:00–14:30 · Plaza de la Panerina 14:40–15:10 · Plaza Álvaro González 15:20–15:50 · Plaza General Ponte 16:00–16:30 · Manuel Pedregal 16:50–17:20 · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Concurso de tortillasParque Manuel Pedregal (Parque de Arriba) · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Música en la calle: Los BuscavidasParque Manuel Pedregal (Parque de Arriba) · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Lunes 27 julioSantana
Desfile de carrozasCon salida desde la Avenida de los Deportes.
Comida en el Parque Manuel Pedregal (Parque de Arriba)
Sesión vermú / tarde, con animación de charangas
Verbena
Fuegos artificiales
Verbena
Miércoles 29 julio
Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Y además… Emplazarte: Cultura de Calleagosto–septiembre
Cine de verano al aire libre21:00 · Plaza General Ponte
Música y baile: «Swing Four Asturias & Body Soul»13:00 · Plaza del Ayuntamiento
Folixa Branu19:00 · Plaza Palacio Fontela · Taller de chapas y taller de escanciado (cultura sidrera) · Música: Banda Leirana
Música: Blues Mood20:00 · Plaza de las Palmeras
Magia: Jon Ander, «Magia sobre ruedas»20:00 · Calle Manuel Pedregal
Música: Fran Juesas20:00 · Plaza General Ponte
Grado en Clásicos: actividades de animación teatral en la calleDurante el día, de jueves 10 a domingo 13 de septiembre
Música: «Dúo Arca Mozart»13:00 · Plaza de la Iglesia
Música: «Common Roots»14:00 · Plaza La Panerina
Para más información, carteles individuales de cada actividad.
Deportesjulio–septiembre
V Campus Náyade Patinaje ArtísticoPolideportivo Municipal · Náyade Patinaje Artístico
V Campus de Gimnasia RítmicaPolideportivo Municipal · Club Gimnástico Grado
XXXV Campus Hockey PatinesPolideportivo Municipal · Club Gradohockey
I Torneo de Tenis de Aficionados Veteranos Santiago y Santana 1973Pistas Municipales de Tenis · Asociación de veteranos de tenis del 73
V Open de Grado de Ajedrez «Casimiro Blanco»Frontón de Grado · Peña Ajedrecista Gradense
VIII Raid de Moto Enduro «Meringrades»Salida del Mercado de Ganado · Moto Club Rozas Tacing / Moto Club Teirrastur
Campus de Baloncesto Villa de GradoPolideportivo Municipal · Club Baloncesto San Pedro
Cursillos de nataciónPiscina municipal climatizada · Emtesport
Cursillos de tenisPistas municipales de tenis · Club de Tenis de Grado
Cursillos de piragüismoPiragüera Municipal · Club Piragüismo Moscón
Liga de Tenis Veteran@sPistas Municipales de Tenis · Club de Tenis de Grado
Programa sujeto a cambios · Fuente: Ayuntamiento de Grau/GradoHermandad de Santiago y Santana