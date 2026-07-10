Todo listo en Grado para el pregón de la Schola Cantorum que abre las fiestas de Santiago y Santa Ana: la cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento

Todo listo en Grado para el pregón con el que esta tarde abrirán las fiestas de Santiago y Santa Ana las integrantes de la Schola Cantorum de Grado. La cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Por motivos de espacio, a su balcón saldrán en representación de toda la agrupación solo dos de sus miembros, aunque todas estarán en el acto. Intervendrán Susana Argüelles, la presidenta, y Cristina González, la tesorera.

«Para la Schola ser las pregoneras este año es un gran reconocimiento, musical y humano, estamos ilusionadas y con responsabilidad", destacaban desde el grupo a LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, tras conocer que la agrupación había sido elegida para dar el pistoletazo de salida de los festejos de este año.

Grado vive hasta finales de julio un intenso programa de actos que incluye verbenas, folk en las calles, teatro, cine, actividades infantiles, comidas populares y propuestas solidarias, entre otros.

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Aquí puedes consultar el programa completo de las fiestas de Grado, que se prolonga hasta finales de julio.