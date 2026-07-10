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Todo listo en Grado para el pregón de la Schola Cantorum que abre las fiestas de Santiago y Santa Ana: la cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento

Susana Argüelles y Cristina González intervendrán en nombre de todas las integrantes de la agrupación

La deliciosa actuación de la Schola Cantorum de Grado estrenando el Centro Cultural

La deliciosa actuación de la Schola Cantorum de Grado estrenando el Centro Cultural

Paula Tamargo

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Todo listo en Grado para el pregón con el que esta tarde abrirán las fiestas de Santiago y Santa Ana las integrantes de la Schola Cantorum de Grado. La cita es a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Por motivos de espacio, a su balcón saldrán en representación de toda la agrupación solo dos de sus miembros, aunque todas estarán en el acto. Intervendrán Susana Argüelles, la presidenta, y Cristina González, la tesorera.

«Para la Schola ser las pregoneras este año es un gran reconocimiento, musical y humano, estamos ilusionadas y con responsabilidad", destacaban desde el grupo a LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, tras conocer que la agrupación había sido elegida para dar el pistoletazo de salida de los festejos de este año.

Grado vive hasta finales de julio un intenso programa de actos que incluye verbenas, folk en las calles, teatro, cine, actividades infantiles, comidas populares y propuestas solidarias, entre otros.

Noticias relacionadas

Aquí puedes consultar el programa completo de las fiestas de Grado, que se prolonga hasta finales de julio.

Grau/Grado · Del 4 al 29 de julio de 2026

Santiago y Santana
Programa día a día

Baile del socio · Folk · Mercaos · Música en la calle · Santanina · Teatro · Orquestas · Charangas. Las visitas guiadas requieren reserva previa: 636 909 088 · turismo@ayto-grado.es.
Sábado 4 julio
  • Día del Club y puertas abiertas de rugbyCampo municipal de rugby · Organiza: Rugby Pilier Grado
  • Comida en la calleOrganiza: Hermandad de Santiago y Santana
  • Tarde de circo (Emplazarte)En el Parque de Arriba · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 5 julio
  • Feria de Artesanía de SantiagoDe 10:00 a 15:00 · Venta de artesanía y diversos talleres en vivo · Parque Manuel Pedregal · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Visita guiada a la colección de cámaras de fotografía histórica, con Corsino FernándezMuseo «Villa ya Mercáu» (Palacio Fontela) · No es necesario reservar · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 8 julio
  • Visita guiada a la colección de la Guerra Civil, por Artemio Mortera (ARAMA)Museo de la Cardosa · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 10 julioFolk in Grau
  • Folk in Grau: Xuntanza moscona. Música y baile por las plazas de Grau/GradoBanda de gaitas «Roncones y Sonajas» (Zamora), Banda de Gaitas de Cantabria (Cantabria), Banda de Gaitas «Villa de Salas» (Asturias) y Banda de gaitas «Conceyu Grau» (Asturias) · Diversas plazas de Grau/Grado · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Bandina música tradicional de la Escuela de Música
  • Pregón a cargo de la Schola Cantorum de Grau/GradoPlaza del Ayuntamiento · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Bandina La XaranganaPlazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Sábado 11 julioFolk in Grau
  • Visita guiada a las fortificaciones de la Guerra Civil, por ARAMATraslado en autobús · Duración: 4 horas aprox. · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Folk in Grau: desfile y concierto de las bandasBanda de gaitas «Roncones y Sonajas» (Zamora), Banda de Gaitas de Cantabria (Cantabria), Banda de Gaitas «Villa de Salas» (Asturias) y Banda de gaitas «Conceyu Grau» (Asturias) · Plaza General Ponte · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 12 julioFolk in Grau
  • Visita guiada al casco históricoReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Folk in Grau: Gaitas al Mercáu. Actuación de las bandas por el mercadoCalles y plazas de Grau · Organiza: Asociación La Veiga'l Cubia, Banda de Gaitas «Conceyu Grau» y Ayuntamiento de Grau/Grado
Lunes 13 julioTeatro
  • Teatro: San Félix de Valdesoto, «Crónicas de Valdesoto»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Martes 14 julioTeatro
  • Teatro: Kumen, «Los Cuernos de D. Friolera»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 15 julio
  • Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Teatro: Santa Bárbara, «Quiero ser artista»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Jueves 16 julioTeatro
  • Teatro: Teatro Carbayín, «La Maldición de la Pita Roxa»Entrada gratuita hasta llenar aforo · Auditorio teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 17 julioBaile del socio
  • Visita guiada al Museo Villa ya MercáuPalacio Fontela · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Presentación de la película «Children of a Fatherless Child» (Emplazarte)Auditorio Teatro · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Baile del Socio de la Hermandad, con las orquestas Cayenna y Passito ShowEl Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Sábado 18 julioSantanina
  • Santanina y Bingo SolidarioEl Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Domingo 19 julio
  • Animación musical en el MercáuMercáu Grado · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Vermut
  • Gran paelladaEn el Charcón · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
Lunes 20 julio
  • Fiesta de la Piscina, con la Orquesta Costa NortePiscina de verano · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Martes 21 julio
  • Charanga ÉliteItinerante por distintas plazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Miércoles 22 julio
  • Visita guiada al Museo Villa ya MercáuPalacio Fontela · Reservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Taller infantil a cargo de Sandra SarasolaParque San Antonio · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Jueves 23 julio
  • Actividad infantil: Tricypunk, Compañía Tubo y TapaCalles de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Viernes 24 julioVerbena
  • Verbena con la actuación de la Orquesta MadasturPlaza General Ponte · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Sábado 25 julioDía de Santiago
  • Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Música en la calle: La Garrapiella y Mariachi AsturiasA partir de las 13:00 · Plazas de la Villa · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Verbena con la actuación de la Orquesta SaladosPlaza General Ponte · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Domingo 26 julio
  • Visita guiada al casco históricoReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Vermú musical itinerante con la actuación de Ciudadano VilPlaza Longoria 14:00–14:30 · Plaza de la Panerina 14:40–15:10 · Plaza Álvaro González 15:20–15:50 · Plaza General Ponte 16:00–16:30 · Manuel Pedregal 16:50–17:20 · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
  • Concurso de tortillasParque Manuel Pedregal (Parque de Arriba) · Organiza: Hermandad de Santiago y Santana
  • Música en la calle: Los BuscavidasParque Manuel Pedregal (Parque de Arriba) · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Lunes 27 julioSantana
  • Desfile de carrozasCon salida desde la Avenida de los Deportes.
  • Comida en el Parque Manuel Pedregal (Parque de Arriba)
  • Sesión vermú / tarde, con animación de charangas
  • Verbena
  • Fuegos artificiales
  • Verbena
Miércoles 29 julio
  • Visita guiada al casco histórico y arquitectura indianaReservas: 636 909 088 / turismo@ayto-grado.es · Organiza: Ayuntamiento de Grau/Grado
Y además… Emplazarte: Cultura de Calleagosto–septiembre
  • Cine de verano al aire libre21:00 · Plaza General Ponte
  • Música y baile: «Swing Four Asturias & Body Soul»13:00 · Plaza del Ayuntamiento
  • Folixa Branu19:00 · Plaza Palacio Fontela · Taller de chapas y taller de escanciado (cultura sidrera) · Música: Banda Leirana
  • Música: Blues Mood20:00 · Plaza de las Palmeras
  • Magia: Jon Ander, «Magia sobre ruedas»20:00 · Calle Manuel Pedregal
  • Música: Fran Juesas20:00 · Plaza General Ponte
  • Grado en Clásicos: actividades de animación teatral en la calleDurante el día, de jueves 10 a domingo 13 de septiembre
  • Música: «Dúo Arca Mozart»13:00 · Plaza de la Iglesia
  • Música: «Common Roots»14:00 · Plaza La Panerina

Para más información, carteles individuales de cada actividad.

Deportesjulio–septiembre
  • V Campus Náyade Patinaje ArtísticoPolideportivo Municipal · Náyade Patinaje Artístico
  • V Campus de Gimnasia RítmicaPolideportivo Municipal · Club Gimnástico Grado
  • XXXV Campus Hockey PatinesPolideportivo Municipal · Club Gradohockey
  • I Torneo de Tenis de Aficionados Veteranos Santiago y Santana 1973Pistas Municipales de Tenis · Asociación de veteranos de tenis del 73
  • V Open de Grado de Ajedrez «Casimiro Blanco»Frontón de Grado · Peña Ajedrecista Gradense
  • VIII Raid de Moto Enduro «Meringrades»Salida del Mercado de Ganado · Moto Club Rozas Tacing / Moto Club Teirrastur
  • Campus de Baloncesto Villa de GradoPolideportivo Municipal · Club Baloncesto San Pedro
  • Cursillos de nataciónPiscina municipal climatizada · Emtesport
  • Cursillos de tenisPistas municipales de tenis · Club de Tenis de Grado
  • Cursillos de piragüismoPiragüera Municipal · Club Piragüismo Moscón
  • Liga de Tenis Veteran@sPistas Municipales de Tenis · Club de Tenis de Grado
Programa sujeto a cambios · Fuente: Ayuntamiento de Grau/Grado Hermandad de Santiago y Santana

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