Grado estalla en fiestas: guía para no perderse nada del día a día del programa de Santiago y Santa Ana en la villa moscona

Grado ya está en fiestas y tras el pregón de este viernes, que corrió a cargo de las integrantes de la Schola Cantorum de Grado, la programación sigue sin parar hasta finales de julio. Visitas guiadas, folk por las calles, orquestas, comidas populares, teatro, juegos infantiles, actividades solidarias o fiesta de la piscina, entre otros, forman parte de una agenda donde hay para elegir y para disfrutar a diario en la villa moscona.

Lo que sigue es el detalle, día a día, de las actividades del programa, organizadas por el Ayuntamiento y por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, en una completa propuesta que se complementa.

Sábado 11 de julio

10.00 horas. Visita guiada a las fortificaciones de la Guerra Civil. El traslado es en autobús y tiene una duración de 4 horas aproximadamente. Se requiere reserva previa (636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

19.00 "Folk in Grau". Desfile y concierto de las bandas de gaitas de Cantabria, "Roncones y sonajas” (Zamora), "Villa de Salas” y Conceyu Grau. Plaza General Ponte. Organiza: Asociación la Veiga’l Cubia, Banda de gaitas “Conceyu Grau” y Ayuntamiento

Domingo 12 de julio

10.00 horas. Visita guiada al casco histórico (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado

12.00 Folk in Grau. Gaitas al mercáu. Organiza: Asociación la Veiga’l Cubia, Banda de gaitas “Conceyu Grau” y Ayuntamiento

Lunes 13 de julio

21.00 Teatro Grupo San Félix de Valdesoto con la obra "Crónicas de Valdesoto". Entrada gratuita hasta llenar aforo en el Teatro Auditorio. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Martes 14 de julio

21.00 Teatro Kumen con la obra "Los cuernos de don Friolera". Entrada gratuita hasta llenar aforo en el Teatro Auditorio. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Miércoles 15 de julio

12.00 horas. Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (Reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

21.00 horas. Teatro Santa Bárbara "Quiero ser artista". Entrada gratuita hasta llenar aforo en el Teatro Auditorio. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Jueves 16 de julio

21.00 horas. Teatro Carbayín "La maldición de la pita roxa”. Entrada gratuita hasta llenar aforo en el Teatro Auditorio. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Viernes 17 de julio

12.00 Visita guiada al Museo Villa ya Mercáu (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

20.00 Presentación de la película "Children of a fatherless child". Teatro Auditorio. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

23.00 Baile del socio de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, con las orquestas Cayenna y Pasito Show en El Charcón. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Sábado 18 de julio

16.00 a 22.00 Santanina y bingo solidario en El Charcón. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Domingo 19 de julio

12.30 Animación musical en el mercáu. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

13.00 Vermut en El Charcón y gran paellada desde las 15.00. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Lunes 20 de julio

23.00 horas. Fiesta de la piscina con la orquesta Costa Norte. Piscina de verano. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Martes 21 de julio

20.00 horas. Charanga Élite, itinerante por distintas plazas de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Miércoles 22 de julio

12.00 horas. Visita guiada al Museo Villa ya Mercáu (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

20.00 horas. Taller infantil a cargo de Sandra Sarasola. Parque San Antonio. Organiza: Ayuntamiento de Grado

Jueves 23 de julio

20.00 horas. Actividad infantil con "Tricypunk: compañía tubo y tapa" por las calles de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Viernes 24 de julio

22.00 Verbena con la actuación de la orquesta Madastur. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Sábado 25 de julio: día de Santiago

12.00 Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

A partir de las 13.00 horas música en la calle con La Garrapiella y Mariachi Asturias. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

22. 00 horas. Verbena con la actuación de la orquesta Salados. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Domingo 26 de julio

10:00 visita guiada al casco histórico (Reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

A partir de las 14.00 horas vermú musical itinerante con la actuación de "Ciudadano vil".

Plaza Longoria 14.00 a 14.30

Plaza de La Panerina 14.40 a 15.10

Plaza Álvaro González 15.20 a 15.50

Plaza General Ponte 16.00 a 16.30

Manuel Pedregal 16.50 a 17.20

Organiza: Ayuntamiento de Grado.

20.00 Concurso de tortillas. Parque de Arriba. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

21.00 Música en la calle con "Los buscavidas". Parque de Arriba. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Lunes 27 de julio: Santa Ana

10.00 horas. Desfile de carrozas con salida desde Avenida de los Deportes.

Comida en el parque de Arriba

Sesión vermú / tarde con animación de charangas.

Verbena

0:00 Fuegos artificiales

Verbena

Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Miércoles 29 de julio:

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12. 00 Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.