El pregón de la Schola homenajeó a las grandes figuras de la tradición musical de Grado: "Su legado sigue resonando"

La música tiene la capacidad de emocionar y las 23 mujeres que forman parte de la Schola Cantorum de Grado llevan mucho tiempo haciéndolo con sus conciertos. Este viernes lo lograron también con la palabra, en un precioso pregón de las fiestas de Santiago y Santa Ana en el que realizaron un recorrido por la historia del colectivo y de la tradición musical que es seña de identidad de un pueblo que fue cuna de orquestas y grupos de renombre hace algunas décadas. Por razones de espacio, solo dos de las integrantes de esta agrupación coral salieron al balcón de la Casa Consistorial, aunque todas estuvieron presentes. Fueron Susana Argüelles y Cristina González las encargadas de dirigirse a los vecinos congregados en la plaza del Ayuntamiento y en nombre de todas expresaron su gratitud por el privilegio de abrir oficialmente las celebraciones mosconas más famosas y multitudianarias.

"Sentimos una mezcla de orgullo, emoción y también de responsabilidad", señalaron González y Argüelles, que comenzaron nombrando una a una a las 21 compañeras que les acompañan en este coro que dirige David Colado, que llama la atención allá donde va por su calidad musical, su repertorio y puesta en escena moderno y divertido e incluso por su vestuario, con el que también hacen patria, pues sus elegantes túnicas son obra del diseñador moscón Marcos Luengo.

Sícora, Archiduques o Expresion

"Dicen que cada pueblo tiene un sonido que lo identifica. El sonido de Grado es el bullicio de los mercaos, las conversaciones y las risas en las terrazas, el encuentro de los vecinos y vecinas en nuestras calles y plazas... Pero también es su música", señalaron las pregoneras con mucho acierto. Porque, como recordaron, no se debe pasar por alto a tantos y tantas músicas y músicos moscones. "A la Señorita María Luisa tocando el órgano en la iglesia y como no a Tino, a las bandas de música que hubo en Grado, a las de gaitas, a las pandereteras, orfeones y rondallas, a Nacho Lajara con su 'Viva Grao".

No dejaron de mencionar a quienes, como ahora hacen ellas, llevaron el nombre de Grado dentro y fuera de sus fronteras. Recordaron a orquestas y grupos como La Sícora, Los Moscones y Expresion, y "cómo no, a los que hicieron música pop y música fusión por toda España", los famosísimos Archiduques.

"Todos ellos dejaron una huella imborrable en la vida musical de Grado, sus voces quizá se apaguen, pero su legado continúa resonando en quienes seguimos cantando y tocando", indicaron desde el balcón Cristina González y Susana Argüelles, que se fueron turnando en la lectura de un pregón ameno y entrañable, que retrotrajo a muchos a la vida en la villa muchas décadas atrás.

Los inicios en el Bernardo Gurdiel

Hicieron asimismo un repaso por la historia de su propia agrupación. "Muchas de nosotras comenzamos juntas en el año 1978 en una escuela pública, el colegio Bernardo Gurdiel, gracias a su director, Roberto Villarino y a su secretario, Emilio Fernández, que lucharon por tener una nueva actividad extraescolar: un coro". Entonces eran La Escolanía del colegio Bernardo Gurdiel, dirigida por José Fernández Avello.

"Al crecer e ir pasando a los institutos nos convertimos en La Schola Cantorum de Grado", rememoraron, para referirse también a que fueron sus respectivas familias quienes primero "sembraron la música en nosotras". Al principio eran pocas, pero luego llegaron a ser medio centenar. "Nuestra primera actuación fue en la sala de fiestas El Parke, estábamos muy nerviosas, llevábamos uniforme azul marino con camisa blanca y el escudo del colegio en la manga del jersey", relataron.

Premios y conciertos

Después vendrían concursos, victorias en los certámenes, como varias de villancicos en La Felguera, el primer Premio Provincial en El Teatro Campoamor, el primero del Nacional del Ministerio de Cultura para poblaciones de menos de 25.000 habitantes... "Y muy importante, el segundo Premio Nacional de Villancicos de Unicef, celebrado en Sigüenza, retransmitido por la primera cadena de TVE. El premio nos lo entregó el maestro Joaquín Rodrigo. Recordamos con mucho cariño el telegrama que nos envió Toni Pavón, el de Los Arcos, y el recibimiento, en la Plaza General Ponte, de todos nuestros paisanos", destacaron hablando de otro tiempo que muchos moscones aún recuerdan a la perfección.

El concejal de Festejos, Diego García Nieto, con Susana Argüelles y Cristina González, minutos antes del pregón. / P. T.

Los ensayos eran en la Casa Miranda, actualmente Casa de Cultura, en lo que hoy es el aula polivalente, "en aquel tiempo sin restaurar, las escaleras de madera estaban llenas de agujeros y las teníamos que saltar de dos en dos". Cantaban por toda Asturias, "en iglesias, teatros y colegios, pero había una actuación que no faltaba nunca, la misa de Navidad en la iglesia con don Servando, a él le encantaba que fuéramos", subrayaron.

Cómo no mencionar "las grandes espichas que celebrábamos, después de los conciertos en Grado, en la sidrería El Infierno, siendo anfitrionas junto al Orfeón". "Había empanadas, tortillas, quesos de afuegal pitu, huevos cocidos ... Y Mari Carmen tenía preparada la sidra fría para los mayores", relataron trasladando a muchos de los presentes a escenarios del tiempo de su infancia y juventud.

Recordaron en especial "por el esfuerzo en todos los ensayos para interpretar la obra 'Bitsaron', que sobre los poemas en Llingua Asturiana de Eva González puso música Acuña Requejo". "La estrenamos para el Concierto especial de Fin de Año con la Orquesta Sinfónica de Asturias e hicimos una pequeña gira por el Principado. También grabamos un disco de canciones asturianas por la Fonográfica Asturiana", rememoraron.

El retorno

Después, las componentes de más edad fueron dejando La Schola para estudiar o empezar a trabajar. "Tuvimos un parón y recomenzamos en el años 2016, esta nueva andadura, con otra mentalidad, otras ganas y otra ilusión". Un trabajo y una dedicación que les ha traído un último año "emocionante", con viaje a París invitadas por Disney para cantar en su teatro, o actuaciones muy importantes para eventos especiales como la inauguración del Auditorio de la villa, la entrega de los Moscones de Oro, el acto del pregón de La Balesquida en el Teatro Filarmónica o el recital en el Auditorio de Oviedo con la Banda Municipal de Música. "Apuntamos ahora este pregón de las Fiestas de Santiago y Santa Ana 2026", incidieron emocionando al público que las acompañó en la plaza del Ayuntamiento.

Foto de familia de las integrantes del coro que asistieron al pregón desde la plaza del Ayuntamiento. / P. T.

Rindieron además un "pequeño homenaje a Cristina Cañedo, componente del coro y profesora del Instituto Ramón Areces, acompañante al piano de la Schola durante años y ahora con su flauta travesera". Destacaron que gracias a ella "miles de adolescentes moscones aprendieron y aprenden el poder de la música, el trabajo en equipo y la solidaridad con la recreación de los musicales que año tras año con tanto esfuerzo realiza el instituto Ramón Areces".

Finalizaron, como no podía ser de otro modo, cantando y con el tradicional "Viva Grado", además de con el deseo de que "estos días sirvan para reencontrarnos, para abrir las puertas a quienes nos visitan, para recordar nuestras raíces, que no falten las risas y por supuesto la música".