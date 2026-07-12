La Ruta de las fortificaciones volvió a celebrarse en Grado, con la visita a nidos de ametralladora y otros vestigios de la Guerra Civil
Antonio Cuestas, de la Asociación Arama, acompañó a los participantes en el recorrido que promociona el Ayuntamiento
La "Ruta de las fortificaciones" de Grado volvió a celebrarse este fin de semana de la mano del Ayuntamiento de la Asociación Arama. Participó un grupo que recorrió el trayecto y pudo conocer sus curiosidades históricas con Antonio Cuestas, miembro del colectivo y que acompañó a los asistentes por diversas construcciones defensivas de la época de la Guerra Civil que se han conservado en el municipio.
Los participantes pudieron conocer esta parte del patrimonio moscón que data de 1936 y 1937 y se adentraron especialmente "en el semicírculo defensivo que rodea el emblemático Monte de los Pinos", explicó Cuestas. Este detalló y contextualizó sobre el terreno "la enorme importancia estratégica que tuvo la villa y el papel de estas estructuras de hormigón armado".
El recorrido, que se desarrolló el sábado, es uno de los itinerarios que impulsa el área de Turismo de Grado, en este caso con la colaboración del colectivo Arama. La actividad está además enmarcada en el programa festivo de Santiago y Santa Ana.
Para la ocasión, el Ayuntamiento de Grado facilitó un microbús que permitió a los asistentes desplazarse cómodamente por los diferentes lugares del itinerario, ya que las zonas que lo conforman distan entre sí lo suficiente como para requerir el uso de vehículos.
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