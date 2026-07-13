Las gaitas toman el mercado moscón en la clausura del exitoso Festival Folk in Grau: "Se llenó todos los días"

La música tradicional de Cantabria y Zamora resonó este domingo en el mercado de Grado. Una jornada en la que, a pesar del intenso calor, se registró una gran afluencia de público que pudo disfrutar de "Gaitas al mercáu", la última actividad del Festival Folk in Grau, que ha sido todo un éxito desde el pasado viernes, cuando inauguraron la decimotercera edición con la Xuntanza Moscona.

"Hubo mucha gente, se llenó todos los días y este domingo también vino mucha gente a disfrutar del mercado y la música de las bandas de fuera de Asturias que nos acompañaron. Así les enseñamos el mercado y lo animamos un poco", comentÓ Mateo López, presidente de la Asociación "La veiga'l Cubia", organizadora del festival en colaboración con la concejalía de Cultura.

Los participantes en la actividad "Gaitas al mercáu" fueron la Banda de Gaitas de Cantabria y la agrupación "Roncones y Sonajas", de Zamora, que llevaron con mucha alegría sus melodías por las plazas del casco histórico, animando a quienes a esas horas difrutaban del vermú en las terrazas de la villa, a rebosar.

"Grado nos acogió muy, pero muy bien y hubo mucho público disfrutando de las actuaciones. La verdad es que hay que agradecer que hayan contado con nosotros porque estamos encantados, los moscones son súper alegres", comentó Javier Cuadrado, del grupo cántabro.

"Gaitas al mercáu" culminó con el desarrollo de un amplio programa programa musical que llenó de mucho ambiente la villa moscona a lo largo de este fin de semana.

"La plaza estaba hasta las trancas, había 200 sillas dispuestas y se llenaron, más todas las terrazas llenas de gente. Presta ver cómo se juntan la cultura, la música tradicional y la popular en nuestras calles, ha sido un festival muy animado", valoró el edil de Cultura, Diego García.

Prueba del buen ambiente vivido en el Festival Folk in Grau fue la alegría y ganas de amenizar el mercado tradicional moscón de las bandas participantes. Ni el calor extremo les impidió tocar y fueron refrescándose de vez en cuando con paradas en los negocios hosteleros.

"El mercado es muy bonito y muy original, nos lo hemos pasado muy bien en Grado, solo un punto en contra: el calor. Estamos acostumbrados al calor de Zamora pero, aquí, con la humedad es tremendo", comentó Goyo Acedo, del grupo "Roncones y sonajas".

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Grado despidió el festival hasta el próximo año en una jornada de altas temperaturas, en la que la música y un refrigerio en el vermú fueron las mejores opciones para combatirlo.