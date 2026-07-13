Grado traslada la tradicional verbena de la piscina al entorno del palacio Fontela y La Panerina por motivos organizativos ajenos al Ayuntamiento. Así se ha trasladado este lunes para general conocimiento de los vecinos. La cita festiva tendrá lugar a las 21.00 horas y contará con la actuación de la Orquesta Costa Norte.

"Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de vecinos, vecinas y visitantes ante este cambio de ubicación, adoptado con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la actividad y mantener la programación festiva prevista dentro de las celebraciones de Santiago y Santa Ana", destacan desde el área de Festejos del Ayuntamiento, a cargo del concejal Diego García Nieto.

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El gobierno local incide en que esta verbena forma parte tradicionalmente del programa festivo de julio en la villa y que se trata de un evento que cada año reúne a cientos de personas. El Ayuntamiento pide además disculpas "por las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradece la colaboración de todas las personas implicadas para el buen desarrollo de la celebración".