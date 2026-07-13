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Grado traslada la tradicional verbena de la piscina al entorno del palacio Fontela y La Panerina

El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar este cambio, que se produce "por motivos organizativos ajenos al Consistorio"

Detalle de la imagen del cartel para las fiestas de Santiago y Santa Ana de este año.

Detalle de la imagen del cartel para las fiestas de Santiago y Santa Ana de este año. / A. G.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado traslada la tradicional verbena de la piscina al entorno del palacio Fontela y La Panerina por motivos organizativos ajenos al Ayuntamiento. Así se ha trasladado este lunes para general conocimiento de los vecinos. La cita festiva tendrá lugar a las 21.00 horas y contará con la actuación de la Orquesta Costa Norte.

"Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de vecinos, vecinas y visitantes ante este cambio de ubicación, adoptado con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la actividad y mantener la programación festiva prevista dentro de las celebraciones de Santiago y Santa Ana", destacan desde el área de Festejos del Ayuntamiento, a cargo del concejal Diego García Nieto.

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El gobierno local incide en que esta verbena forma parte tradicionalmente del programa festivo de julio en la villa y que se trata de un evento que cada año reúne a cientos de personas. El Ayuntamiento pide además disculpas "por las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradece la colaboración de todas las personas implicadas para el buen desarrollo de la celebración".

Cartel anunciador con la nueva ubicación.

Cartel anunciador con la nueva ubicación. / A. G.

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