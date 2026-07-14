Grado clama por la obra de la carretera entre San Pedro y El Llanón: "Está fatal, hay un riesgo evidente para la seguridad de los usuarios"

El Pleno de Grado aprobará este martes de manera unánime una moción conjunta de IU, PP y PSOE para instar al Principado de Asturias a licitar con carácter urgente las obras de acondicionamiento y mejora del segundo tramo de la carretera AS-311, comprendido entre los puntos kilométricos 8 y 15, entre San Pedro de los Burros y El Llanón. La vía, la que comunica la villa moscona con Yernes y Tameza, presenta varios hundimientos, muchos baches, cunetas colmatadas de material vegetal y dos curvas muy pronunciadas, para las que los vecinos de la zona también exigen una solución técnica que dé mayor seguridad a los usuarios.

"Está fatal, es muy necesaria la reparación. Y luego están muy mal las dos curvas que hay llegando a El Llanón, donde el mes pasado, un camión de Bomberos que venía de sacar un coche, quedó encajado. Hace años ya había pasado con un autocar con la gente dentro, por suerte no llegaron a caer", dice Pepe Riesgo, vecino de la localidad de San Miguel, quien pasa "al menos dos veces al día" por la carretera.

La AS-311, que se construyó hace un siglo, ha tenido diversas reparaciones en puntos concretos de la vía a lo largo de los años. La última actuación fue en 2021 en sus primeros 8 kilómetros desde la villa moscona a San Pedro de los Burros, quedando comprometido el arreglo del segundo tramo hasta El Llanón por la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Esta es la obra que ahora se reclama.

Florentino Martínez discurre por la AS-311 a la altura de San Pedro de los Burros, en Grado. / Sara Arias

El consejero Alejandro Calvo se comprometió a principios de 2024 con el alcalde, José Luis Trabanco (IU) "a adelantar la licitación de las obras a finales de ese mismo año mediante la tramitación anticipada del gasto", explica la moción municipal, que respaldan todos los grupos de la Corporación, es decir IU, PP y PSOE.

"Son ya demasiados los incumplimientos de los plazos anunciados y de los compromisos adquiridos. Consideramos que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos y de ejecutar la obra de una vez por todas", continúa el texto de la moción, que detalla los desperfectos que sufre la vía, así como alerta de que "supone un evidente riesgo para la seguridad vial y aumenta el riesgo de accidentes".

Un vehículo entra en la localidad de Cubia, en Grado, con un gran hundimiento en el carril derecho. / Sara Arias

"Desde hace cuatro años nos están diciendo que la van a hacer y no se acaba de hacer, es una zona con muchos vecinos y estamos cansados de promesas y ningún hecho", afirma el concejal de Obras de Grado, Chema González. Por su parte, el edil del PP, José Ramón González, explica el apoyo de su grupo a la moción "al ser una necesidad imperiosa".

"Está en muy malas condiciones, nosotros pedimos que se ensanche y que se corrijan o eliminen algunas curvas", añade González, quien indica que en la actualidad el Principado está ejecutando la mejora de dos tramos en el acceso a Villamarín, cuyos camiones no se pueden cruzar en la carretera: "Si uno baja, el que sube tiene que esperar en El Bailache".

Una camioneta de trabajo pasa por una zona de baches en la AS-311 entre San Pedro de los Burros y Cubia, en Grado. / Sara Arias

Por su parte, el PSOE, que gobierna en el Principado, también dará esta tarde su apoyo a la moción en el Pleno, cuya sesión está prevista a las 18.00 horas. "Ya tiene asignado el dinero y estaba previsto licitarla para finales de año, con la moción lo que pedimos es que se licite ya, no se puede esperar al invierno para iniciar la obra, se necesita que vaya más rápido", señala la concejala Patricia Arias.

Así lo estiman también los vecinos que circulan a diario por la AS-311, que surca el valle del alto Cubia desde San Pedro de los Burros dando acceso a las parroquias de Ambás, Santianes de Molenes, Villamarín y Tolinas, todas ellas con varios pueblos habitados. "Parchean los baches de vez en cuando, pero eso machaca los coches, yo llevo las ruedas poco hinchadas por eso", dice Eliseo Álvarez, vecino de Panizal que usa la vía "para trabajar".

La curva de la AS-311 en la que4 volcó un camión de Bomberos de Asturias que regresaba de un servicio en la As-311. / Sara Arias

También Pipo Estrada, de Santianes, se queja del mal estado de la carretera, por donde pasa varias veces al día. "De San Pedro a El Llanón es lo que peor está, además está toda tapada de árboles y las cunetas ni se ven". También casi a diario, Florentino Martínez tiene que cortar algún tronco que impide el paso en la carretera: "Estoy cansado de quitar caños atravesados", asevera este ganadero de Cubia.

El mal estado de la AS-311 entre San Pedro y El Llanón complica mucho el día a día, pues usan la carretera para todo, desde ir al supermercado en la villa moscona a una consulta en el hospital Oviedo. También transitan transportes escolares o vehículos de atención de servicios sociales, como la ayuda a domicilio. De ahí la urgencia social para la reparación integral de la vía, donde también hay un túnel sin iluminación.

Reparación hasta Villabre

Además de dar servicio a estos pueblos de Grado, el trazado es la principal vía de comunicación entre la villa moscona y Yernes y Tameza pues el vial termina en la capital del vecino municipio, Villabre. Son hasta este punto 7,5 kilómetros desde El Llanón.

La alcaldesa de Yernes y Tameza, María Díaz, comenta que su Ayuntamiento apoya esta moción de la Corporación moscona en tanto en cuanto sus vecinos también circulan por ella a diario. "Tenemos otras salidas por los puertos de Marabio hacia Teverga o subiendo a Yernes, más lentos, pero la AS-311 es nuestra principal vía de comunicación", asegura.

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Por ello, la regidora emplaza al Gobierno del Principado a ampliar la actuación de reparación integral de la calzada: "Para nosotros es fundamental que se arregle el tramo desde San Pedro a El Llanón y que se haga ya. Además, ya deberían venir y hacerlo todo de una vez, es decir, continuar hasta Villabre", estima Díaz.