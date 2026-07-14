Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Roban de madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado, y se llevan el dinero de la caja registradora

Reventaron el bombín de la puerta para acceder al establecimiento de General Ponte, sobre las cuatro de la mañana

Vista de la entrada por la accedieron y detalle de la zona de la cerradura.

Vista de la entrada por la accedieron y detalle de la zona de la cerradura. / R. L.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Robo esta madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado. El asalto se produjo a las cuatro de la mañana y se llevaron unos 800 euros de la caja registradora, además del bote de las propinas de los trabajadores del establecimiento. Accedieron reventando el bombín de la puerta del acceso principal, en la plaza General Ponte.

Los responsables del establecimiento, que cuenta con cámaras, han presentado ya la correspondiente denuncia. Este robo se suma a otro reciente, también en un punto céntrico, en el estanco de la calle Eduardo Sierra, que se produjo a finales de mayo. En este último caso hubo destrozos importantes en las lunas de los escaparates.

También en abril se produjo otro robo con daños en el bar y cafetería La Merced, en Grado, de donde los cacos se llevaron el dinero suelto que había en la caja registradora, así como los botes de las propinas.

Noticias relacionadas y más

En el robo al restaurante Linde, los daños materiales afectan a la puerta que fue forzada para acceder al establecimiento.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
  5. Un futbolitsas francés que apoya a 'La Roja': 'Me gustaría que ganase España; me reconozco más en su forma de jugar
  6. La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
  7. Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares
  8. Los motivos de la marcha de los curas de Navia y Tapia, que dejan sus parroquias tras treinta y siete años, respectivamente

Roban de madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado, y se llevan el dinero de la caja registradora

Roban de madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado, y se llevan el dinero de la caja registradora

Delcy Rodríguez nombra nuevo ministro de Exteriores para fortalecer la alianza de Venezuela con Estados Unidos

Delcy Rodríguez nombra nuevo ministro de Exteriores para fortalecer la alianza de Venezuela con Estados Unidos

La convocatoria para ayudas al comedor escolar de Mieres recibe 224 solicitudes

La convocatoria para ayudas al comedor escolar de Mieres recibe 224 solicitudes

El PSOE de Gozón responde al PP por las críticas al estado de la senda de Cabo Peñas: "Un camino costero no se recorre con tacones"

El PSOE de Gozón responde al PP por las críticas al estado de la senda de Cabo Peñas: "Un camino costero no se recorre con tacones"

Más problemas en las conexiones con la Meseta desde Asturias: también hay obras en la alternativa a la autopista del Huerna

Más problemas en las conexiones con la Meseta desde Asturias: también hay obras en la alternativa a la autopista del Huerna

El juez pide el suplicatorio para Félix Alonso, diputado de Sumar, por prevaricación

El juez pide el suplicatorio para Félix Alonso, diputado de Sumar, por prevaricación

El aeropuerto de Asturias cierra el mejor mes de su historia y sigue pulverizando records

El aeropuerto de Asturias cierra el mejor mes de su historia y sigue pulverizando records

Asturias afronta un verano de consolidación turística, con un aumento previsto de las ventas del 4,5%, solo superada en la España Verde por Galicia

Asturias afronta un verano de consolidación turística, con un aumento previsto de las ventas del 4,5%, solo superada en la España Verde por Galicia
Tracking Pixel Contents