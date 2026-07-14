Roban de madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado, y se llevan el dinero de la caja registradora
Reventaron el bombín de la puerta para acceder al establecimiento de General Ponte, sobre las cuatro de la mañana
Robo esta madrugada en el restaurante y vinoteca Linde, en pleno centro de Grado. El asalto se produjo a las cuatro de la mañana y se llevaron unos 800 euros de la caja registradora, además del bote de las propinas de los trabajadores del establecimiento. Accedieron reventando el bombín de la puerta del acceso principal, en la plaza General Ponte.
Los responsables del establecimiento, que cuenta con cámaras, han presentado ya la correspondiente denuncia. Este robo se suma a otro reciente, también en un punto céntrico, en el estanco de la calle Eduardo Sierra, que se produjo a finales de mayo. En este último caso hubo destrozos importantes en las lunas de los escaparates.
También en abril se produjo otro robo con daños en el bar y cafetería La Merced, en Grado, de donde los cacos se llevaron el dinero suelto que había en la caja registradora, así como los botes de las propinas.
En el robo al restaurante Linde, los daños materiales afectan a la puerta que fue forzada para acceder al establecimiento.
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