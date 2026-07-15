"Grado en Clásicos", el festival teatral que redobla la apuesta cultural moscona y que tendrá su primera edición en septiembre

"Grado en Clásicos" es un festival teatral ideado por Mayra Fernández y Luis Alija, de las compañías asturianas profesionales Luz de Gas Teatro y Saltantes Teatro, e impulsado por el Ayuntamiento. Y la iniciativa con la que el municipio sigue redoblando su apuesta por la cultura, pues se trata de un territorio que cuenta con programación a lo largo de casi todo el año, incrementada además desde la inauguración del Teatro Auditorio, que ofrece un nuevo espacio escénico para acoger propuestas que completan la oferta municipal moscona.

La presentación del nuevo festival tuvo lugar este martes en la Casa de Cultura con la presencia de Antón García, director general de Acción Cultural y Política Llingüística del Principado, de Mayra Fernández, codirectora del festival, de Diego García, edil de Cultura, y de Gustavo Fernández, coordinador del Área de Cultura de Grado.

El evento, cuyo nombre completo es "Grado en Clásicos - Primer curso: Shakespeare", se desarrollará del 7 al 13 de septiembre, y recorrerá espacios y calles de la localidad.

"No es solo un festival: es un aula abierta al aire libre, una invitación a vivir el teatro como una experiencia común y transformadora", destacaron durante la presentación. Entre sus objetivos se encuentra "fomentar el acceso a la cultura a través del teatro clásico, acercándolo a públicos diversos mediante lenguajes actuales y experiencias inmersivas y construir un proyecto con continuidad, que año tras año crezca y se consolide como un lugar de aprendizaje, creación y disfrute compartido".

La idea, tal y como explicaron los responsables del proyecto, nace con la vocación de “situar a Grado como un referente cultural en Asturias, generando un evento singular que combine tradición y contemporaneidad en torno a los grandes autores del teatro universal”.

El planteamiento del festival se articula a través de ediciones anuales dedicadas a un autor o temática específica del repertorio clásico. La primera edición "Grado en clásicos – Primer curso: Shakespeare", servirá de inauguración y declaración de intenciones: "un acercamiento creativo, accesible y de calidad a la obra del dramaturgo más influyente de todos los tiempos”.

El festival se desarrollará del 7 al 13 de septiembre, con el taller «The Play is the Thing. Taller de interpretación y creación escénica en torno a Shakespeare» en formato intensivo de lunes a viernes. Lo impartirá Patricia Rodríguez y habrá cuatro días consecutivos de representaciones teatrales y musicales para todos los públicos que convertirán a Grado "en un campus escénico abierto de jueves a domingo, donde compañías, artistas y especialistas compartirán con el público un abanico de propuestas".

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El proyecto cuenta con la ayuda para la realización de festivales y actividades culturales complementarias de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.