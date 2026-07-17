Grado, territorio deportivo: más de 1.500 personas participaron en las actividades programadas en las últimas semanas

Las XVII Semanas del Deporte Moscón se han consolidado un año más como una de las grandes citas del calendario deportivo de Grado. Entre el 13 de junio y el 4 de julio se celebraron 29 actividades deportivas diferentes, en las que participaron más de 1.500 personas, gracias a la implicación de los clubes deportivos moscones y de las empresas de servicios deportivos que trabajan para el Ayuntamiento de Grado.

Durante tres semanas, el concejo acogió una programación variada pensada para todas las edades y niveles, con competiciones, exhibiciones, jornadas de puertas abiertas, entrenamientos, pruebas populares y actividades de promoción deportiva.

El programa arrancó con la Copa Bronce de Patinaje Artístico, disputada durante el primer fin de semana, y continuó con propuestas tan consolidadas como la XXXIX Travesía Navega, el Láser Run, el Trofeo Moscón de Natación, el Maratón de Tenis y el Maratón de Pádel. También hubo espacio para el deporte base y la iniciación con entrenamientos abiertos de hockey patines y karate, además de puertas abiertas de piragüismo y ciclismo.

Disciplinas colectivas

Las disciplinas colectivas tuvieron igualmente un protagonismo destacado con el Día del Baloncesto, un triangular de fútbol campo, un partido de exhibición de hockey patines y un encuentro de veteranos frente a familiares. La programación se completó con actividades de promoción de hábitos saludables como una clase magistral de zumba, una sesión de spinning, exhibiciones de gimnasia rítmica, gerontogimnasia, gimnasia de diversidad funcional, la escuela de movimiento saludable y diferentes jornadas de puertas abiertas.

Las competiciones también llegaron a modalidades como el ajedrez, el bolo batiente, el disc golf, el medio maratón de descenso en piragua, el rugby o los torneos de pádel Villa de Grado, una de las actividades con mayor presencia dentro del programa, con varias jornadas de competición repartidas a lo largo de las Semanas del Deporte.

Campus de verano

Además del balance de estas jornadas, la actividad deportiva continúa durante todo el verano con una amplia oferta de campus y cursos. El calendario incluye el Campus de Tecnificación de Fútbol, el Campus Nayade de Patinaje Artístico, el Campus de Gimnasia Rítmica, el Campus de Hockey Patines Gradohockey y el Campus de Baloncesto Villa de Grado, así como cursillos de natación, tenis y piragüismo, además de nuevas competiciones como el Open de Ajedrez "Casimiro Blanco", el torneo de tenis de veteranos, el Raid de Moto Enduro "Meringrades" y la liga de tenis de veteranos.

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Coincidiendo con el cierre de las XVII Semanas del Deporte Moscón, el Ayuntamiento de Grado ha anunciado también un importante refuerzo de su apoyo al tejido deportivo local. En 2026 la partida destinada a subvenciones en concurrencia competitiva para los clubes deportivos del concejo aumenta un 40 por ciento respecto al año anterior, hasta alcanzar los 28.000 euros. Las bases reguladoras de esta convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).