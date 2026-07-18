Caminar temprano y en grupo para conocer Grado: el Grupo Montañero Moscón no para en agosto y hará una ruta gratuita todos los lunes

El Grupo Montañero Moscón no para en agosto y desarrollará a lo largo del mes sus rutas de verano, todos los lunes, con salida a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo. Se trata de caminatas con una duración de entre 4 y 6 horas para las que no es necesario apuntarse, basta con acudir al lugar fijado para iniciar la marcha y se realizarán con el grupo que se forme en ese momento. Las actividades son totalmente gratuitas.

La primera de estas rutas está prevista para el 3 de agosto y discurrirá por la villa hacia La Mata, Alcubiella, Senda del Conde Coalla, La Garba, Camín de La Granda, Cueto, La Espina, Las Corradas, Las Arangas, La Cay, Entre La Fuente, Camín de La Granja, Pte. La Mata, Jardín de las Mariposas y regreso a la capital moscona.

La siguiente, el 10 de agosto, discurrirá desde la villa hacia La Mata, Prioto, La Cabaña, Monte Los Pinos, San Martín, El Merín, Campo El Valle, Pozanco, La Zurraquera, Entre La Fuente, El Reguero, Entre La Iglesia y vuelta a la capital moscona.

El lunes 17 de agosto habrá otra que partirá de Grado en dirección a la Vega de Peñaflor y se desarrollará por Peñaflor, Peña de Peñaflor, Cuero, las antiguas minas de caolín y aserradero, Peña La Escrita, El Campillín y Casas del Puente, emprendiendo el regreso hacia la villa por el Puente y la Vega de Peñaflor.

El lunes 24 de agosto el itinerario parte de nuevo del parque de Abajo en dirección a Acevedo y sigue por El Fresno, Alvaré, La Carrilona, El Bondeyu, Los Macetes, La Fayada, La Llinar, El Casoriu, Acevedo, Camín de Santiago y regresa a la villa por La Podada.

Por último, el 31 de agosto se culmina esta propuesta de rutas con una que desde el parque sube hacia Picalgallo, Riviellas, Hispanes, Villanueva, Sobrevega, Llantrales, El Rellán, Las Corradas, Las Arangas, La Zurraquera, Entre La Fuente, El Regueiro, El Rebollar y vuelve a la villa por el Paseo del Cubia.