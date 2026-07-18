Se llevó la sorpresa de su vida y tuvo hasta una charanga: "Es una persona inolvidable, será un recuerdo que nos acompañará siempre"

Se llevó la sorpresa de su vida. Le organizaron una gran fiesta que discurrió por las calles de Grado, con charanga incluida, y que culminó con una espicha en La Antoxana. Regi García se jubiló este curso como cuidadora de comedor y transporte en el colegio público Virgen del Fresno y, aunque ese día ya le hicieron una despedida, aún le quedaba algo mucho más especial por disfrutar y fue esta celebración organizada por sus compañeras de trabajo y a la que no faltaron sus buenos amigos y familia, entre ellos su hijo, el deportista Juan José López, que viajó desde Portugal para estar con su madre en este día tan especial.

Persona entrañable, organizadora o partícipe de cualquier celebración y muy querida en el colegio por alumnos, profesorado y compañeros de trabajo, quienes la aprecian quisieron darle un homenaje por todos estos años de dedicación y buen hacer. Así, decidieron sorprenderla yendo a buscarla a su propia casa con una charanga, una de las cosas de las que más le gusta disfrutar en las fiestas de Santa Ana, que nunca se pierde. Fue hace justo una semana, el pasado sábado 12 de julio, cuando Regi García fue protagonista de este reconocimiento en el que todos llevaron camisetas en cuya espalda podía leerse alguna de las frases más típicas y simpáticas de esta mujer que deja huella en la comunidad del colegio.

"La única normal soy yo"

"Chúcate aquí", "La única normal yo", "Parezvos normal" o "Vais pa dirección" fueron algunos de los lemas que se leían en las camisetas de quienes acompañaron a Regi García en esta gran fiesta que también sorprendió a los vecinos, que salían a las ventanas al escuchar la música de la charanga, que hizo desde el barrio de El Casal el mismo recorrido que hace el tradicional desfile de carrozas y romeros de Santa Ana en Grado.

"Fue un día tan bonito como ella se merece. Verla emocionarse, sonreír, sentir el cariño de todos, esa felicidad que reflejaban sus ojos será un recuerdo que nos acompañará siempre", destacaron los organizadores de esta sorpresa para "una persona que tanto nos ha dado".

Regi "deja una huella imborrable en todos los que hemos tenido la suerte de conocerla". "Es de esas personas que aparecen muy pocas veces en la vida: generosa, cercana, siempre dispuesta a ayudar y capaz de hacerte sentir mejor incluso en los momentos más difíciles", destacó Cecilia Pérez, "Ceci", responsable del operativo para hacer posible esta sorpresa.

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"Me quedo con la frase de María Jesús, limpiadora durante muchos años en el colegio: "En esta vida no hay nadie indispensable, pero sí inolvidable", concluyó Cecilia Pérez.