Santanina, gran paellada y cita para ver juntos el partido histórico de España en el Mundial: Grado está de fiesta y lo celebra este fin de semana en El Charcón

Grado está de fiesta, celebrando ya el programa de Santiago y Santa Ana, y este fin de semana las actividades se celebran en buena parte en El Charcón. Hoy es Santanina y mañana habrá sesión vermú, gran paellada y cita para ver el partido de la selección española de fútbol en compañía.

Hoy sábado, de 16.00 a 22.00 horas se celebra en El Charcón la fiesta de Santanina para los más pequeños, con hinchables y mucha diversión en familia. También acoge este mismo espacio, por la tarde, el bingo solidario, que este año va a favor de "El Ángel de Javi". Todos estos actos están organizados por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, al igual que los previstos para este domingo en El Charcón: habrá vermú desde las 13.00 horas y gran paellada desde las 15.00.

Además, por la noche, desde las 21.00 horas, se podrá ver el partido de España en el Mundial, la final que se espera que sea una gran fiesta que termine con victoria del combinado español.

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El domingo, en este caso organizado por el Ayuntamiento de Grado, hay también animación musical por el mercado a partir de las 12.30 horas. El lunes, asimismo en una iniciativa que forma parte del programa municipal, se celebra a partir de las 23.00 horas verbena en la zona del palacio Fontela y La Panerina.