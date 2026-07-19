Grado se vuelca con España en la carpa instalada en El Charcón: "Vamos chavales, hay que ganar"

Grado está inmersa en las fiestas de Santiago y Santa Ana y esta tarde muchos moscones se congregan en la gran carpa instalada en El Charcón para ver el partido de la final del Mundial que enfrenta a España y a Argentina. "Vamos chavales, hay que ganar", son palabras de ánimo repetidas entre los asistentes, que admiten el nerviosismo y las ansias porque España vuelva a levantar la copa del mundo.

En la villa moscona se dan cita muchos grupos de familias y amigos que han comido en la carpa, en la gran paellada previa organizada por la Hermandad de Santiago y Santa Ana. El colectivo tiene intención de poder festejar una victoria de España e incluso de poder sortear la televisión gigante en la que se verá el encuentro.