Las perlas de Baily, un santuario y un enclave natural privilegiado para vivir el eclipse del 12 de agosto en Grado, que lo observará desde El Fresno

Ver el eclipse en la zona del santuario de El Fresno, con varias actividades previas y posteriores de carácter divulgativo y de ocio para disfrutar al máximo de este gran evento astronómico único. Es la propuesta que tienen preparada desde la Asociación IEStelar y el Ayuntamiento de Grado para el día 12 de agosto, una cita que se espera multitudinaria, en la que habrá música folk y hasta una pequeña recreación de un ritual solar celta como atractivos en torno a un momento que en este caso se podrá vivir en un enclave de una belleza natural excepcional.

Las actividades comenzarán unas dos horas antes, sobre las seis y media de la tarde. "Nos vamos a reunir en un punto que reúne las características adecuadas para verlo y también desde el punto de vista logístico, porque es muy importante que sea un lugar con espacio para todas las personas que quieran acudir", indica Daniel Menéndez, responsable de la Asociación IEStelar y director del IES César Rodríguez de Grado.

Se ha elegido un lugar con buena visibilidad, con buenos accesos y habrá un operativo previsto para que todo se desarrolle con normalidad, indica Menéndez.

En las dos horas previas al eclipse están previstas algunas actividades de divulgación. "Comenzamos dos horas antes porque el eclipse empieza mucho antes de las ocho y 27 de la tarde, antes de esos casi dos minutos en los que hay oscuridad total. Lo que es el eclipse parcial comienza mucho tiempo antes", señala Menéndez.

Así, se explicarán fenómenos como el de las llamadas "perlas de Baily" y otros que suceden en torno al desarrollo del eclipse. No solo se disfrutará del momento mismo del eclipse total, sino de los anteriores y posteriores, "una serie de eventos astronómicos que se pueden observar".

Observación de perseidas

Además, estará abierto el local de la Asociación de Vecinos junto al santuario a modo de bar y, tras el eclipse, se ofrecerá la posibilidad de quedarse a disfrutar un poco más de la noche y de la observación del fenómeno de las perseidas. "Siempre que el tiempo acompañe para el visionado, que eso es algo que no se puede garantizar", señala Daniel Menéndez.

Él ha sido responsable, junto al Ayuntamiento, de la organización de las primeras Jornadas de Divulgación Astronómica del municipio, que se vienen desarrollando desde el pasado junio con distintas conferencias y también actividades al aire libre. Aún hay algunas por celebrarse antes del eclipse. Así, el 31 de julio, José A. Fernández ofrece en Grado la conferencia "El universo radioactivo", y el día 1 de agosto habrá una observación en remoto desde el Auditorio de Grado, que conectará con el observatorio de Peña Trevinca, en Galicia.

El 11 de agosto habrá una sesión nocturna de preparación para ver el eclipse, organizada por la Asociación IESTelar. Está prevista en el IES César Rodríguez para que "visitantes y todos los moscones que quieran acercarse" compartan una velada "para conocerse, intercambiar experiencias y ver alguna proyección relativa a este tipo de eventos en el propio centro", destaca Daniel Menéndez.