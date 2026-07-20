Descarga de fuegos artificiales en Grado para celebrar el triunfo de España: así se vive la gran fiesta moscona del Mundial

Fiesta grande en Grado, en la carpa de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, tras la victoria de España, campeona del mundo después de vencer a Argentina. El broche a una noche espectacular con el triunfo de la Roja se ha puesto en la villa con una descarga de fuegos artificiales tras las que ha habido una gran ovación y ha seguido la música para continuar celebrando un día histórico.

La tarde ha sido intensa en El Charcón, donde a una comida popular a base de paella, ha seguido la reunión de muchos moscones para ver juntos el partido. Con ambiente de fiesta en todo momento, el gol de España se ha celebrado con saltos, vivas, abrazos entre las muchas familias y amigos congregados para tan especial ocasión.