Grado está de fiesta: guía para no perderse nada del día a día del programa de Santiago y Santa Ana en la villa moscona
La capital disfruta de actividades a diario hasta finales de julio con teatro, música, visitas guiadas, verbenas y propuestas infantiles, entre otras
Grado ya está en fiestas, con una programación casi a diario, sin parar, hasta finales de julio. Visitas guiadas, orquestas, comidas populares, teatro, juegos infantiles, entre otros, forman parte de una agenda donde hay para elegir y disfrutar a lo grande.
Lo que sigue es el detalle, día a día, de las actividades del programa, organizadas por el Ayuntamiento y por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, en una completa propuesta que se complementa.
Martes 21 de julio
20.00 horas. Charanga Élite, itinerante por distintas plazas de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
Miércoles 22 de julio
12.00 horas. Visita guiada al Museo Villa ya Mercáu (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.
20.00 horas. Taller infantil a cargo de Sandra Sarasola. Parque San Antonio. Organiza: Ayuntamiento de Grado
Jueves 23 de julio
20.00 horas. Actividad infantil con "Tricypunk: compañía tubo y tapa" por las calles de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
Viernes 24 de julio
22.00 Verbena con la actuación de la orquesta Madastur. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
Sábado 25 de julio: día de Santiago
12.00 Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.
A partir de las 13.00 horas música en la calle con La Garrapiella y Mariachi Asturias. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
22. 00 horas. Verbena con la actuación de la orquesta Salados. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
Domingo 26 de julio
10:00 visita guiada al casco histórico (Reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.
A partir de las 14.00 horas vermú musical itinerante con la actuación de "Ciudadano vil".
- Plaza Longoria 14.00 a 14.30
- Plaza de La Panerina 14.40 a 15.10
- Plaza Álvaro González 15.20 a 15.50
- Plaza General Ponte 16.00 a 16.30
- Manuel Pedregal 16.50 a 17.20
Organiza: Ayuntamiento de Grado.
20.00 Concurso de tortillas. Parque de Arriba. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.
21.00 Música en la calle con "Los buscavidas". Parque de Arriba. Organiza: Ayuntamiento de Grado.
Lunes 27 de julio: Santa Ana
10.00 horas. Desfile de carrozas con salida desde Avenida de los Deportes.
- Comida en el parque de Arriba
- Sesión vermú / tarde con animación de charangas.
- Verbena
0:00 Fuegos artificiales
- Verbena
Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.
Miércoles 29 de julio:
12. 00 Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.
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