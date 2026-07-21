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Grado está de fiesta: guía para no perderse nada del día a día del programa de Santiago y Santa Ana en la villa moscona

La capital disfruta de actividades a diario hasta finales de julio con teatro, música, visitas guiadas, verbenas y propuestas infantiles, entre otras

La fiesta de Santa Ana, en imágenes

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Paula Tamargo

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Grado

Grado ya está en fiestas, con una programación casi a diario, sin parar, hasta finales de julio. Visitas guiadas, orquestas, comidas populares, teatro, juegos infantiles, entre otros, forman parte de una agenda donde hay para elegir y disfrutar a lo grande.

Lo que sigue es el detalle, día a día, de las actividades del programa, organizadas por el Ayuntamiento y por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, en una completa propuesta que se complementa.

Martes 21 de julio

20.00 horas. Charanga Élite, itinerante por distintas plazas de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Miércoles 22 de julio

12.00 horas. Visita guiada al Museo Villa ya Mercáu (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

20.00 horas. Taller infantil a cargo de Sandra Sarasola. Parque San Antonio. Organiza: Ayuntamiento de Grado

Jueves 23 de julio

20.00 horas. Actividad infantil con "Tricypunk: compañía tubo y tapa" por las calles de la villa. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Viernes 24 de julio

22.00 Verbena con la actuación de la orquesta Madastur. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Sábado 25 de julio: día de Santiago

12.00 Visita guiada al casco histórico y arquitectura indiana (reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

A partir de las 13.00 horas música en la calle con La Garrapiella y Mariachi Asturias. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

22. 00 horas. Verbena con la actuación de la orquesta Salados. Plaza General Ponte. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Domingo 26 de julio

10:00 visita guiada al casco histórico (Reservas: 636909088/turismo@ayto-grado.es). Organiza: Ayuntamiento de Grado.

A partir de las 14.00 horas vermú musical itinerante con la actuación de "Ciudadano vil".

  • Plaza Longoria 14.00 a 14.30
  • Plaza de La Panerina 14.40 a 15.10
  • Plaza Álvaro González 15.20 a 15.50
  • Plaza General Ponte 16.00 a 16.30
  • Manuel Pedregal 16.50 a 17.20

Organiza: Ayuntamiento de Grado.

20.00 Concurso de tortillas. Parque de Arriba. Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

21.00 Música en la calle con "Los buscavidas". Parque de Arriba. Organiza: Ayuntamiento de Grado.

Lunes 27 de julio: Santa Ana

10.00 horas. Desfile de carrozas con salida desde Avenida de los Deportes.

  • Comida en el parque de Arriba
  • Sesión vermú / tarde con animación de charangas.
  • Verbena

0:00 Fuegos artificiales

  • Verbena

Organiza: Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Miércoles 29 de julio:

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