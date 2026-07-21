Ocho hombres y mujeres reconocidos por su aportación a la sociedad moscona: Amigos de Grado entrega sus distinciones de julio

Ocho hombres y mujeres destacados por una trayectoria vital marcada por la aportación a la sociedad moscona. La Asociación Amigos de Grado entrega un año más sus reconocimientos a quienes han contribuido al desarrollo y bienestar de la comarca y lo hará el 25 de julio, en un acto en la capilla de Los Dolores, a las 18.30 horas.

Este año las distinciones recaen Pedro Agustín Suárez Sánchez, "Bético", empresario "de raza noble y leal", en Francisco González Aréchaga, médico de una apreciada familia moscona, en María Remedios Estrada, "Nelly", enfermera y matrona, y en Claudio Fernández Vázquez, de "Muebles Fernández", empresario ejemplo de constancia, trabajo y también un referente en el concejo.

Se distingue asimismo a Manuel Bernardo Fernández Somoano, ingeniero y funcionario, que hace unos años desde la Oficina de Extensión Agraria de Grado "dio todo lo que sabía por los agricultores y ganaderos de la comarca". A María Teresa Fernández García, de galletas "La Triunfante", emblemática empresa moscona que va camino de los dos siglos de vida, y a Cándido Bonifacio Menéndez Fernández, "Boni el veterinario", trabajador excepcional, vocacional "y ejemplo para nuevas generaciones". La nómina de los reconocimientos la integra también María Luisa Álvarez Tejeiro, de la Mercería Elva, por su "constancia por bandera" y como "ejemplo del comercio atemporal de Grado".

Estas distinciones llegan a su tercera edición. "Todos ellos contribuyeron y lo siguen haciendo, con su forma de ser, a la convivencia y desarrollo de nuestra comarca. Es un honor reconocerles su trabajo y actitud ante la vida, sus cualidades personales y profesionales, y hacerlo en compañía de sus familias, para que quede constancia que un pueblo debe tener memoria y respetar y agradecer a aquellos que nos trajeron hasta aquí", destaca Manuel Fernández Martínez, presidente de la Asociación "Amigos de Grado".

El colectivo entrega cada octubre los premios "Moscones de Oro" y en julio, coincidiendo con las fiestas de Santiago y Santa Ana concede desde hace tres años estas distinciones que reconocen trayectorias que ha ayudado a impulsar la comarca a través de negocios, servicios o actitudes personales en favor de la comunidad.

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"Estas personas son un referente para todos. Es una obligación para nosotros darles las gracias por esa vida tan intensa, llena de cualidades y valores que nunca pasan de moda. Son un orgullo para la comarca de Grado y así lo hacemos saber", añadió Manuel Fernández.