Peñaflor tendrá un nuevo paso de peatones en la carretera N-634 para mejorar la seguridad de los vecinos

La localidad de Peñaflor, en Grado, contará con un nuevo paso de peatones en la carretera N-634 para facilitar y mejorar la seguridad del acceso de los vecinos, especialmente los menores, a los servicios de autobús y transporte escolar. Una actuación solicitada por la Asociación Vecinal y Cultural San Juan de Peñaflor para la que, previamente, será necesario rebajar a cota cero el tramo de aceras donde se ubicará el paso, al lado de uno de los accesos a las calles interiores del pueblo.

"Estamos contentos porque es algo muy necesario para el transporte escolar y, también, para la gente mayor que puede tener dificultades de movilidad y ahora podrán cruzar para ir a los contenedores que hay en la subida de La Campona o para ver las esquelas del tablón de anuncios que hay en la marquesina de la parada", señala la presidenta de la entidad, Beatriz Longoria.

La solicitud para instalar un paso de peatones partió de las familias jóvenes que se han instalado en Peñaflor en los últimos años. "La gente nueva que vino a vivir a la parroquia tiene niños pequeños y estaba preocupada porque no había ningún paso habilitado, por lo que promovieron la petición a través de la asociación, que recogimos firmas para avalar la tramitación que hicimos a través del Registro del Ayuntamiento", explica Longoria.

La solicitud fue enviada por el Consistorio a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, titular de la vía, que ha autorizado la dotación en aras de mejorar la seguridad de los usuarios. En ese sentido, el concejal de Obras de Grado y también vecino de la localidad, Chema González, quien indica que "antes de instalar el paso, hay que rebajar a cota cero el tramo de aceras donde se va a poner". Se trata de una actuación que ejecutará el Ayuntamiento.

Acceso desde el puente

Por otro lado, la entidad vecinal denuncia que en el tramo de la carretera nacional 634 que atraviesa la localidad no todos los conductores respetan la limitación de 50 kilómetros por hora, lo que complica el tránsito y la seguridad de los vecinos en su día a día. De ahí la imperiosa necesidad del paso de peatones en la carretera nacional, donde se han producido cinco accidentes, aunque ninguno de ellos con transeúntes implicados. "El límite no siempre se respeta y algunos coches pasan a gran velocidad", comenta la presidenta.

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En Peñaflor también esperan por el proyecto para mejorar el acceso de los peregrinos del Camino Primitivo de Santiago tras cruzar el puente de Peñaflor, donde tienen un tramo de 400 metros muy peligroso sin apenas cuneta para caminar hasta la entrada en el pueblo. Un punto negro en la ruta jacobea que genera problemas de circulación para los vehículos e inseguridad para los caminantes.