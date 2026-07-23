Grado renueva cinco zonas de reciclaje soterrando los contenedores para mejorar la imagen urbana y la accesibilidad

El Ayuntamiento de Grado ha renovado cinco zonas de reciclaje en la villa moscona, cuyos contenedores han sido soterrados. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la integración de los depósitos de recogida selectiva "favoreciendo una imagen más armoniosa del espacio público y, al mismo tiempo, mejorando la accesibilidad y facilitando su utilización por parte de las personas con discapacidad o movilidad reducida", explica el concejal de Obras, Chema González.

En esta fase, se han cambiado las baterías de reciclaje ubicadas en las calles Maestra Benicia, Cerro de la Muralla, Modesta Fernández Alonso, Arroyo Naranjo y calle Asturias. El edil señala que la idea del equipo de gobierno de IU es continuar con esta renovación de contenedores: "Vamos a ir poniendo toda la villa con depósitos soterrados".

La inversión total destinada a esta actuación asciende a 127.897 euros, de los cuales 75.000 euros han sido financiados mediante una subvención concedida por la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias "contribuyendo así al impulso de infraestructuras más sostenibles, accesibles y respetuosas con el entorno", apunta González.

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Además, el concejal de Obras indica que el concejo mantiene "su firme compromiso con la mejora de la gestión de los residuos y el fomento de la recogida selectiva" con este tipo de actuaciones. En la actualidad, la red municipal cuenta con 64 contenedores para papel y cartón (fracción azul), 59 contenedores para envases ligeros (fracción amarilla) y 59 contenedores para vidrio (fracción verde).