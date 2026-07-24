La Hermandad de Santiago y Santa Ana renueva abonos de socios en el parque de Arriba de Grado

La Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene este viernes y mañana sábado oficina instalada en el parque de Arriba para la renovación de abonos de socios.

La entidad, que organiza la celebración del día grande de las fiestas, entre otras actividades del programa, ya está ultimando el montaje de la zona de barra y espectáculos en el parque de Arriba, donde el lunes, tras el gran desfile de carrozas, charangas y romeros, se celebra la gran comida popular y las verbenas.

Grado vive estos días sus fiestas grandes. El programa para este fin de semana incluye verbena este viernes, a las 22.00 horas, con la actuación de la orquesta Madastur en la Plaza General Ponte.

El sábado, día de Santiago, hay visita guiada al casco histórico a mediodía, y a partir de las 13.00 horas música en la calle con La Garrapiella y Mariachi Asturias. Por la noche, a las 22.00 horas, de nuevo verbena en General Ponte con la orquesta Salados.

El domingo, día 26, se ofrece otra visita guiada al casco histórico a las 10.00 horas y habrá, a partir de las 14.00 horas, vermú musical itinerante con la actuación de "Ciudadano vil".

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Concurso de tortillas a las 20.00 horas en el parque de Arriba y música en la calle desde las 21.00 completan la jornada que dará paso a la jornada de celebración del día grande, festejo que este año pasa al lunes 27 y que arranca con el desfile a las 10.00 horas desde la zona de El Casal.