Misa de gaita, ofrenda floral y procesión para honrar a Santiago Peregrino y Santa Ana en Grado: "Esperamos que venga mucha gente"

Grado está en plenas fiestas de Santiago y Santa Ana y este fin de semana encara su recta final hasta el próximo lunes 27 con las principales celebraciones del programa festivo. Unos actos que comienzan este sábado 25 de julio con la misa de gaita, procesión y ofrenda floral de Santiago Peregrino y Santa Ana, en la que la organización invita a los asistentes a acudir con pantalón azul, camisa blanca y el pañuelo de las fiestas. Además, el paso estará abierto a cualquier persona que lo quiera portear.

"Cada vez viene más gente a la procesión, sobre todo porque es una misa de gaita, lo que es un plus porque no suele haber este tipo de misas normalmente. Además, al ser sábado esperamos que venga mucha gente", comenta Juan López-Acevedo, de la directiva de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, encargado de este acto religioso que organizan de la mano de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la parroquia de San Pedro de Grado.

La misa de gaita de Santiago será este sábado a las 12.00 horas en la iglesia parroquial y comenzará con la entrada de la imagen del apóstol en el templo acompañado de una ofrenda floral a cargo de miembros de la Hermandad. "La misa de gaita es uno de los tesoros desconocidos de nuestro patrimonio cultural, es una misa de gran tradición en nuestro concejo, aunque era más común en las parroquias que en la villa, y se compone, básicamente, de una serie de oraciones en latín que interpreta un cantor acompañado de un gaitero y, en ocasiones como en Grado, de un tamboritero", explica el secretario de la Cofradía, Álvaro Valdés.

Imagen religiosa de Santa Ana y Santiago Peregrino en la iglesia de Grado. / A. V.

En el oficio religioso se interpreta en su forma abreviada El Kyrie (Señor ten piedad), Sanctus (Santo) y Agnus Dei (Cordero de Dios) "con la gaita acompañando los cantos y el tambor marcando el ritmo de estos". Al final de la misa, se rezará un responso por todos los cofrades miembros de la Hermandad que han fallecido y acto seguido dará comienzo la procesión con las tallas de Santiago Peregrino y Santa Ana por las calles del centro de la villa moscona. Saldrán de la iglesia por la calle Magdalena hacia la plaza de La Blanca, para regresar por Marqueses de la Vega de Anzo, plaza General Ponte y subida al templo por la calle Magdalena.

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Además, desde la Cofradía invitan a los moscones a participar vestidos con pantalón azul, camisa blanca y el pañuelo de la Hermandad. Asimismo, si alguna persona quiere participar en el paso portando las tallas religiosas podrá hacerlo: "No hay sitios exclusivos y todo el que quiera sumarse a lo largo de la procesión podrá hacerlo", comenta Valdés, quien destaca que la recuperación de la misa y procesión de Santiago hace casi una década ha sido muy bien recibida por los moscones, con mayor asistencia cada año.