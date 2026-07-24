Últimos retoques a las carrozas del desfile de Santa Ana en Grado, con diez entidades inscritas: "Estamos ilusionadas y con ganas"

Las asociaciones y colectivos de Grado trabajan estos días a destajo para tener listas las carrozas del desfile de Santa Ana, previsto para el próximo lunes 27 de julio, ya que el domingo 26 es mercado y la celebración de la fiesta grande moscona se pasa al día siguiente. La Hermandad de Santiago y Santa Ana indica que hay una decena de agrupaciones inscritas hasta el momento. Entre ellas, algunas nuevas como la que une a los colegios e institutos del concejo bajo el lema "Cinco centros, un solo Grado", a la que seguirán 600 personas.

"Está inspirada en los dibujos animados 'La granja de Zenón' y vamos a llevar un cañón con espuma, con zonas donde vamos a echar espuma empezando por El Casal, la calle Asturias y al final, en el parque", explica Daniel Menéndez, director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) César Rodríguez. La plataforma ha sido cedida por el Ayuntamiento y la están convirtiendo en una granja móvil con gallinero incluido como guiño a los más pequeños.

Además, hasta este viernes, se podrán recoger las camisetas que lucirán en el desfile de Santa Ana en horario de 09.00 a 13.00 horas. El pasado martes, Menéndez y la directora de la Escuela La Mata, María Alonso, estuvieron revisando el pedido textil para comprobar que no faltase ninguna talla, ya que van desde bebés a mayores.

La directora de la Escuela Rural de La Mata, María Alonso, y el director del IES César Rodríguez, Daniel Menéndez, con las camisetas que lucirán los 600 integrantes de la carroza "Cinco centros, un solo Grado". / Sara Arias

El ambiente festivo se nota en las calles de Grado y la Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene ya todo preparado para que los vecinos y visitantes disfruten de unas celebraciones con el desfile de carrozas y agua como elemento central. "Hay mucha ilusión y la gente está con ganas, se notó también la victoria de la Selección española de fútbol y para el desfile este año se animaron nuevas asociaciones. Además luego siempre hay alguna de tractores pequeños de grupos de amigos", comenta el presidente de la entidad, José Luis Tamargo, "Pitus".

Un cañero móvil

Aunque no son nuevos, el Grupo Generación del 75 repite este año tras la gran experiencia de su estreno en 2025, cuando se juntaron para un encuentro anual del que derivó el proyecto de carroza "Maracaná", en recuerdo de la discoteca moscona. "No vamos a desvelar la temática, queremos que sea una sorpresa, y vamos a llevar un cañero para servir cañas durante el desfile", detalla Cecilia Pérez, uno de los 18 miembros de esta pandilla.

Llevan un mes y medio trabajando en la carroza que "será sencilla porque tuvimos problema para encontrar nave, aunque hicimos la petición hace cuatro meses al Ayuntamiento. Entonces la idea que teníamos la dejamos para el año que viene, que es algo muy mítico de Grado", apunta. Por suerte, encontraron espacio de trabajo "gracias a Loli, de la empresa de vinos de la calle Asturias, quien también nos va a dejar enfriar el cañero durante la noche con un alargador desde su casa, le estamos muy agradecidos".

A tope de color vuelve la carroza de la Asociación de Hostelería y Comercio Calle Manuel Pedregal, que también quiere mantener su temática bajo secreto hasta el gran día festivo. "Estamos muy ilusionadas y con ganas por ganar, pero sobre todo de participar", indica Carolina Fernández, miembro de la entidad y una de las mujeres que preparan la plataforma festiva, en la que irán subidas 12 personas.

Leticia Sobrino, de la Asociación de Hostelería y Comercio Calle Manuel Pedregal de Grado, prepara una de las decoraciones de la carroza. / Sara Arias

"Siempre procuramos que sea algo llamativo, que sea una carroza colorida y divertida, cuidamos mucho los detalles, trabajamos mucho las manualidades y hacemos todo a mano, además como no tenemos hombres 'en plantilla', como yo digo, tenemos que buscar soluciones para algunas cosas", explica Fernández, quien detalla que llevan dos meses trabajando en el proyecto.

También saldrá a desfile una de las carrozas históricas de Santa Ana, la de la Asociación "Mujeres por Grado", que presenta este año "La Quintana asturiana" manteniendo sus temáticas tradicionales y etnográficas. La carroza tiene dos partes, una mostrará el exterior de la casa con animales y la parte interior será una cocina antigua.

Por la izquierda, Alicia Cañedo, Chelo Bernardo y Manolo Paredes, de la Asociación "Mujeres por Grado", muestran unas gallinas decorativas con la carroza "La quintana asturiana" detrás. / Sara Arias

"Vamos a ir mostrando oficios tradicionales, unas tejiendo, otras cocinando, mostrando un poco lo que se hacía en una quintana asturiana", declara la presidenta del colectivo, Chelo Bernardo. Además, en los laterales llevan decoración con la que muestras dos faenas tradicionales del campo asturiano, la elaboración de sidra con una poesía de Bernardo y el proceso de siega, curado y almacenado de la hierba. Unos motivos que está realizando Alicia Cañedo.

Las asociaciones mosconas apuran estos últimos días para dar los últimos retoques a las carrozas de Santa Ana, detrás de las que irán miles de personas para disfrutar el próximo lunes del desfile del agua que concluirá en el parque de Arriba con comida campestre, charangas, verbena y fuegos artificiales para cerrar los festejos de Santiago y Santa Ana.

El programa festivo para este fin de semana incluye verbena este viernes, a las 22.00 horas, con la actuación de la orquesta Madastur en la Plaza General Ponte. El sábado, día de Santiago, hay visita guiada al casco histórico a mediodía, y a partir de las 13.00 horas música en la calle con La Garrapiella y Mariachi Asturias. Por la noche, a las 22.00 horas, de nuevo verbena en General Ponte con la orquesta Salados.

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El domingo, día 26, se ofrece otra visita guiada al casco histórico a las 10.00 horas y habrá, a partir de las 14.00 horas, vermú musical itinerante con la actuación de "Ciudadano vil". Concurso de tortillas a las 20.00 horas en el parque de Arriba y música en la calle desde las 21.00 completan la jornada que dará paso a la jornada de celebración del día grande, festejo que este año pasa al lunes 27 y que arranca con el desfile a las 10.00 horas desde la zona de El Casal.