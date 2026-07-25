El Ayuntamiento de Grado recuerda que no se pueden acotar espacios en el parque hasta el día de celebración de Santa Ana

El Ayuntamiento de Grado pide a los vecinos no acotar espacios en el parque de Arriba para la romería de Santa Ana, prevista para el próximo lunes 27 de julio, hasta el propio día de la fiesta. Así lo solicitan en un bando municipal en el que se da cuenta de que la reserva anticipada de parcelas o una ocupación abusiva del espacio público será vigilada por la Policía Local, que adoptará "las medidas oportunas para garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y el normal desarrollo de la celebración", dicta la norma municipal, firmada por la alcaldesa en funciones, Cristina Coalla.

El bando hace "un llamamiento al sentido común, al respeto mutuo y a la convivencia, valores que siempre han caracterizado esta jornada de encuentro entre familiares, amistades y vecinos". El texto explica que el parque de Arriba es un espacio público, común, abierto y compartido, cuyo disfrute debe realizarse desde la consideración hacia quienes desean participar de la fiesta.

"La esencia de Santa Ana reside precisamente en compartir, convivir y celebrar juntos, haciendo del respeto y la empatía los mejores instrumentos para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la jornada en igualdad de condiciones", señala. Por ello, recuerdan que la instalación de mesas, sillas, carpas, sombrillas y demás enseres estará permitida exclusivamente durante la jornada festiva del 27 de julio, "debiendo retirarse una vez finalizados los actos y evitando en todo caso cualquier ocupación previa o prolongada del espacio público".

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La medida municipal también ruega a los vecinos que hagan un uso "responsable" de las zonas verdes y mobiliario del parque de Arriba. "Durante años hemos demostrado que es posible celebrar esta festividad desde la cordialidad, compartiendo el espacio conforme al orden de llegada y facilitando que todas las personas encuentren su lugar en un ambiente de fraternidad y armonía. Mantener este espíritu depende de la colaboración de todos y todas".