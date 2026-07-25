Santiago y Santa Ana salen en procesión en Grado, que celebró una multitudinaria misa asturiana con gaita

Grado está ya celebrando los días grandes de sus fiestas y en ellas hay también momento para los actos religiosos. Este sábado por la mañana recorrió las calles de la villa la procesión de Santiago y Santa Ana, con numerosos fieles siguiendo un itinerario que partió de la iglesia parroquial de San Pedro, ascendió por La Magdalena, para seguir por la zona de La Blanca, Marqueses de la Vega de Anzo, General Ponte y regresar hacia el templo.

Muchos asistentes acudieron ataviados con camisetas blanca y pañuelo azul, atuendo típico de estas fiestas de Grado. La marcha recorrió las calles en torno a la iglesia portando a Santiago Peregrino y tras de él la imagen de Santa Ana.

La procesión estuvo encabezada por la música de la gaita y del tambor y fue posterior a la misa en la iglesia parroquial, con el templo lleno de fieles.

Se celebró la "misa de gaita", uno de los "tesoros desconocidos de nuestro patrimonio cultural", destacan desde la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Se trata una misa con tradición en la comarca de Grado, entre otras zonas, y está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2014. Se desarrolla con una serie de oraciones en latín que interpreta un "Cantor", acompañado de un gaitero y en casos como el de la villa moscona de un tamboritero.

"Se interpreta en su forma abreviada, el Kyrie (Señor ten piedad), Sanctus (Santo) y Agnus Dei (Cordero de Dios). La gaita acompaña los cantos y el tambor marca el ritmo de estos", indican desde la Cofradía.

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La procesión de Santiago y Santa Ana, en imágenes / P. T.

Esta misa de Santiago se inició a las doce, en un acto acompañado también de una ofrenda floral a cargo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana. Entre los asistentes, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que suele acudir siempre a los actos de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte.