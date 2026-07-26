El mariachi canta en Grado: así fue la actuación itinerante por las plazas de la villa, que celebra Santiago y Santa Ana

Música de "Mariachi Asturias". Fue una de las propuestas de animación itinerante que se disfrutó este sábado por las plazas de Grado, que celebra las fiestas de Santiago y Santa Ana.

La iniciativa estuvo organizada por el Ayuntamiento de Grado, al igual que la prevista para este domingo, con la sesión vermú, a partir de las 14.00 horas, amenizada por "Ciudadano vil". Irá pasando para actuar por la Plaza Longoria, La Panerina, Álvaro González, General Ponte y Manuel Pedregal.

Esta tarde, organizado por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, hay concurso de tortillas en el parque de Arriba, a las 20.00 horas. A partir de las 21.00 habrá música en la calle, con "Los buscavidas" en el parque de Arriba, en una actividad del Ayuntamiento.

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Y este lunes Grado celebra el día grande, tras trasladar los actos de Santa Ana a esta jornada debido a que el día 26 ha coincidido con mercado dominical. A las 10.00 horas está previsto que dé inicio el desfile de carrozas con salida desde la zona de El Casal. Después llegará la comida popular en el parque de Arriba, la sesión vermú, animación con charangas durante la tarde, verbena nocturna y fuegos artificiales. Todas estas actividades forman parte del programa de la Hermandad de Santiago y Santa Ana.