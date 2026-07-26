Vidas de premio, profetas en su tierra: Amigos de Grado reconoce a ocho hombres y mujeres que son referentes, "orgullo para su pueblo"

Hay personas con trayectorias vitales admirables, vidas dedicadas al trabajo pero que a la vez enfocaron al servicio a los demás y a contribuir al progreso de su pueblo. Estas cualidades profesionales y humanas son las que se reconocieron ayer en la capilla de los Dolores, en un acto con el que la Asociación Amigos de Grado quiso homenajear a ocho hombres y mujeres destacados por su dedicación al bienestar de la comunidad moscona de muy diversos modos.

Las personas distinguidas en esta ocasión fueron Pedro Agustín Suárez Sánchez, «Bético», empresario «de raza noble y leal», y Francisco González Aréchaga, médico de una apreciada familia moscona y por cuyas manos han pasado varias generaciones de mosconas.

También fue reconocida María Remedios Estrada, «Nelly», enfermera y matrona, mujer muy querida, que a «tanta gente atendió», y Claudio Fernández Vázquez, de «Muebles Fernández», un empresario ejemplo de constancia, trabajo y también un referente en el concejo.

Se reconoció asimismo a María Teresa Fernández García, de galletas «La Triunfante», empresa moscona de gran prestigio que va camino de los dos siglos de vida, y a Cándido Bonifacio Menéndez Fernández, «Boni el veterinario», trabajador excepcional, vocacional «y ejemplo para nuevas generaciones».

El grupo de reconocimientos de este año lo integra también a María Luisa Álvarez Tejeiro, de la Mercería Elva, por su «constancia por bandera» y como «ejemplo del comercio atemporal», y Manuel Bernardo Fernández Somoano, ingeniero y funcionario, que hace unos años desde la Oficina de Extensión Agraria de Grado «dio todo lo que sabía por los empleados agrícolas y ganaderos de la comarca».

"Tener memoria"

Tal y como recordó Manuel Fernández, presidente de Amigos de Grado, «todos ellos contribuyeron al desarrollo de nuestra comarca, son un referente, un orgullo» y un ejemplo de valores. «Un pueblo debe tener memoria» y homenajear a quienes, como en este caso, son profetas en su tierra, reconocidos en casa.

El colectivo entrega cada octubre los premios "Moscones de Oro" y en julio, coincidiendo con las fiestas de Santiago y Santa Ana, concede desde hace tres años estas distinciones que reconocen trayectorias que ha ayudado a impulsar la comarca a través de negocios, servicios o actitudes personales en favor de la comunidad.