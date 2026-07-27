Grado amanece de fiesta: "No hay nada más grande que poder vivir Santa Ana"

Grado amanece este lunes de fiesta, celebrando Santa Ana, la más esperada del año para los moscones. El parque de Arriba está ya desde primera hora de esta mañana lleno de romeros que madrugan (o no han dormido esta noche) y que bailan a ritmo de DJ desde la zona de barra instalada por la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

En la villa se vive hoy un día muy especial, en el que 14 carrozas desfilarán al ritmo de las charangas por las calles, desde El Casal hasta el centro de la villa, acompañados por jóvenes, grupos de amigos o familias enteras que se despiertan este lunes en Grado con la ilusión de vivir una jornada que une a todo un pueblo.

"Hay ilusión, Santa Ana sigue uniendo a la gente, hoy es Grado y nada más. Esta fiesta es lo más grande que se puede vivir para un moscón", destacó esta mañana José Luis Tamargo, "Pitus", presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

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El desfile comienza a las 10.00 horas con salida de la zona de El Casal y va en dirección a la calle Asturias para descender por la zona de La Blanca, Manuel Pedregal y concluir en el parque de Abajo. Después la fiesta sigue con música en el parque de Arriba, donde se celebra la gran comida popular hasta la noche, cuando habrá verbena y fuegos artificiales a medianoche.