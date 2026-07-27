Grado se da un gran baño de fiesta en un espectacular desfile con agua, carrozas, charangas y un millar de romeros

Agua, música, baile y muchas ganas de pasarlo bien, con todo el mundo participando en la fiesta de su pueblo, poniendo lo mejor de sí mismo para divertirse y que también lo haga el prójimo. Moscones y visitantes se han entregado un año más en la mañana de este lunes al gran desfile de Santa Ana, con carrozas de colectivos de la villa o de distintas localidades del entorno, unas muy elaboradas y otras más caseras, pero todas hechas con la ilusión de contribuir a una celebración que es seña de identidad de Grado.

Esta cita se espera todo el año, las carrozas se preparan en muchos casos durante meses, la Hermandad de Santiago y Santa Ana y el Ayuntamiento dedican mucho trabajo a elaborar un programa de actos que prácticamente se prolonga durante todo el mes de julio.

El desfile del agua, que cae a chorro desde las ventanas, con mangueras, cubos, potas o lo que sea necesario para regar a los romeros, corre a cargo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

El evento ha vuelto a demostrar este lunes, con más de un millar de personas por las calles de la villa, que Grado se moja como pueblo y que sabe darse un buen baño de fiesta. El parque de Arriba acoge desde el mediodía la gran comida popular, que reúne a familias, pandillas y grupos de asociaciones en una jornada de convivencia y hermandad, que pocos moscones se pierden.

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La música anima toda la tarde, hasta la verbena de la noche. Los fuegos artificiales ponen el broche a estas fiestas, aunque la verbena continuará de madrugada.