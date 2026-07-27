Más de un millar de personas en el desfile de Santa Ana en Grado, que celebra su fiesta grande
Música, peñas y familias enteras disfrutan de una celebración que se espera todo el año en la villa
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Más de un millar de personas disfrutan ya del desfile de Santa Ana en Grado, que ha partido de El Casal pasadas las diez de la mañana y avanza hacia el centro de la villa con 14 carrozas participantes.
Acompañan a los romeros el ritmo de las charangas, los altavoces con música de las distintas peñas y carrozas, y un ambiente de fiesta que se espera todo el año en Grado.
El desfile circula por la calle Asturias para descender por la zona de La Blanca, Manuel Pedregal y concluir en el parque de Abajo. Después la fiesta sigue con música en el parque de Arriba, donde se celebra la gran comida popular hasta la noche, cuando habrá verbena y fuegos artificiales a medianoche.
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