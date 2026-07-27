Más de un millar de personas en el desfile de Santa Ana en Grado, que celebra su fiesta grande

Más de un millar de personas disfrutan ya del desfile de Santa Ana en Grado, que ha partido de El Casal pasadas las diez de la mañana y avanza hacia el centro de la villa con 14 carrozas participantes.

Acompañan a los romeros el ritmo de las charangas, los altavoces con música de las distintas peñas y carrozas, y un ambiente de fiesta que se espera todo el año en Grado.

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El desfile circula por la calle Asturias para descender por la zona de La Blanca, Manuel Pedregal y concluir en el parque de Abajo. Después la fiesta sigue con música en el parque de Arriba, donde se celebra la gran comida popular hasta la noche, cuando habrá verbena y fuegos artificiales a medianoche.