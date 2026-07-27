Santa Ana es tradición, felicidad y pueblo: "Es la mejor fiesta del mundo, se te olvidan todos los problemas"

En Grado Santa Ana se lleva en el corazón. Porque es una fiesta que se vive desde niño, en familia, con amigos: si eres moscón también eres "santanero", coinciden en destacar los vecinos, que se vuelcan cada año en una celebración que significa "todo lo bueno", por la que se espera con ansia en cada edición y que mantiene viva su esencia de jornada de convivencia, hermandad y "hacer pueblo".

"Para mi Santa Ana es tradición, familia, felicidad, amigos, diversión, música. Todos estos sentimientos me acompañan desde pequeña en estas fiestas. Desde que tengo uso de razón, bajé al bollo con mi familia y disfruté con toda la gente de este día con gran ilusión. Espero que siga celebrándose por muchos años", define a la perfección Carolina Fernández, que forma parte del grupo que fue con la carroza dedicada a África, la del colectivo de Manuel Pedregal, una de las más coloridas y trabajadas del desfile, que arranca cada año sobre las diez de la mañana desde la zona El Casal hasta el centro de la villa.

De muy parecidas sensaciones habla Juan José López, que vive fuera de España desde hace años debido a su carrera deportiva y que siempre regresa a casa en el momento de la fiesta, para no perdérsela. "Santa Ana es un sentimiento que no se puede explicar con palabras. En 40 años de vida nunca me perdí una y así va ser toda la vida. Estoy todo el año esperando este día para disfrutar con la familia y los amigos de lo que para mí es la mejor fiesta del mundo", señala López, jugador y entrenador de hockey sobre patines que actualmente reside en Portugal. Este año está en Grado, ahora ya acompañado de su mujer, Sonia Méndez, y su hija, Olivia López.

De no faltar también es Cecilia Pérez, "Ceci", que fue en la carroza de la "Generación del 75", de temática hawaina. Para ella, esta fiesta "es una mezcla de sensaciones y emociones que solo se puede saber si se vive". "Se te olvidan todos los problemas y todo es felicidad. Esto solo lo entenderá la gente 'santanera", indica.

Algo parecido resume la joven Sara Fernández Villanueva, que tampoco pierde Santa Ana: "Para mi este día es alegría, música, diversión, amistad, disfrutar, vivir la vida. Es lo mejor del mundo".

Entre los aspectos destacables de esta edición de la cita, uno que pone de manifiesto una vez más cómo el pueblo se une en torno a esta jornada: la carroza "La granja de Zenon", que reúne a colegios e institutos moscones. Bajo el lema "Cinco centros, un solo Grado", este año participaron juntos en el desfile de Santa Ana, representando a la infancia y juventud del municipio también con una misma camiseta, que fue a la vez la que distribuyó la Hermandad de Santiago y Santa Ana como propia.

"Santa Ana es uno de los elementos que más definen a la gente de Grado, porque a pesar del paso de los años y del lógico crecimiento de la fiesta, sigue siendo una celebración muy diferencial respecto a otras que están muy enfocadas a lo que es la gente de fuera. Santa Ana sigue siendo una fiesta a pesar de todo familiar", explica Daniel Menéndez, director de instituto moscón César Rodríguez.

Destaca además que esta cita es "una fiesta de Grado para la gente de Grado, porque la tradición de bajar a comer al parque, el agua y las carrozas, sigue siendo un punto de reunión de la gente moscona, la que está y la que teniendo que haberse ido fuera siempre regresa en estas fechas".

Incide también en el modo en que se preparan las carrozas: "Siempre salen un buen número de ellas, pero no se ha industrializado el proceso, se hacen aquí, son grupos de amigos, colectivos, al final siempre surgen de una asociación, de la colaboración vecinal, y eso es un elemento de valor que tenemos que poner encima de la mesa".

"Espíritu santanero"

Un "santanero de pro" es el presidente de la sociedad organizadora de la fiesta, de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo, "Pitus". "Se genera mucha ilusión para este día. En estos tiempos que vivimos, la fiesta une a la gente. En este día no hay nada más que Grado. Es lo más importante, Santa Ana es lo más grande que se puede vivir", destaca.

Entre quienes siempre están y colaboran en todo lo que tiene que ver con el concejo se encuentra la Asociación Mujeres por Grado. "Pienso que Santa Ana es el día del pueblo y para el pueblo. Hay infinidad de carrozas hechas por jóvenes y eso indica que esto sigue funcionando, que siguen captando, como hicimos los demás, el espíritu 'santanero' que nos legaron tantas personas que nos precedieron", explica Chelo Bernardo, del colectivo.

"Eso ye orgullo y esperanza para un pueblo y teníamos que cantar aquello de 'Fiesta de Santa Ana en Grado/ la fiesta de los moscones/ donde todo el mundo baile y alegra los corazones", concluye Bernardo.