El abandono de mascotas vuelve a crecer en verano: GraoAnimals ha recogido 8 perros en dos meses y pide apoyo para darles una segunda oportunidad
"Detrás de cada mirada triste en un refugio hay una historia de traición que no debería haber ocurrido jamás", destacan desde la productora moscona
El abandono de mascotas sigue siendo un mal que aumenta en verano, con llegada de las vacaciones. Esta es una realidad que se repite cada periodo estival: lo constata la protectora Grao Amimals, que explica que, en dos meses, "se han encontrado ocho perros abandonados".
Entre ellos se encuentran Diana, "perrina de casi 10 años abandonada nada más parir en La Asniella" y que se recogió con un cachorro. También Rita, mastina a la que dejaron a su suerte y fue localizada en Restiello "con dos cachorros y embarazada de nuevo".
Hay machos como Axel, "abandonado en Pereda con una gran herida, lleno de pulgas y mucho miedo". Y también están "Chocolate", "Nia" y "Leah", tres cachorros abandonados en Cabruñana a pocos días de nacer. El primero "necesitó ser ingresado", relatan desde la protectora.
"Detrás de cada mirada triste en un refugio hay una historia de traición que no debería haber ocurrido jamás. Tener una mascota es un compromiso para toda la vida, no un juguete de temporada", recuerdan. Tienen además a su cargo a más de una decena de gatos, sin incluir varios "atropellados en la zona de San Pelayo que necesitaron tratamiento veterinario urgente".
El colectivo trabaja sin descanso cada día "para rescatar, curar y dar una segunda oportunidad a perros y gatos que han sufrido el abandono". Pero "solos no pueden hacerlo" y necesitan ayuda, explican en un mensaje difundido a través de las redes del Ayuntamiento de Grado. Por ello, piden colaboración ciudadana, que puede realizarse a través de donativos, con bizum al 12298 con el concepto "Donación".
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