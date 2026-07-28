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Padre e hijo sobre la pista: partido de exhibición para conmemorar el 50.º aniversario del primer Club de Tenis de Grado

Carlos Rivas Alonso, uno de los vencedores de los torneos pioneros celebrados en la villa moscona, jugó con Carlos Rivas Velasco

El aniversario del primer Club de Tenis de Grado, en imágenes

El aniversario del primer Club de Tenis de Grado, en imágenes

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El aniversario del primer Club de Tenis de Grado, en imágenes / C. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado celebró este fin de semana sus fiestas grandes de Santiago y Santa Ana, pero además, en ese marco, tuvieron lugar otras citas especiales, como la conmemoración del 50.º aniversario del primer Club de Tenis de Grado. Con este motivo, el domingo se desarrolló un emotivo partido de exhibición entre uno de los vencedores de los primeros torneos celebrados en la villa moscona, Carlos Rivas Alonso, socio del Real Club de Tenis de Oviedo, y su hijo, Carlos Rivas Velasco.

Este encuentro sirvió "para rendir homenaje a los pioneros que impulsaron el tenis en Grado y para poner en valor el legado deportivo de quienes contribuyeron al desarrollo de este deporte en el concejo", explican los promotores de esta cita. Destacaron que "la presencia de padre e hijo sobre la pista simbolizó la continuidad de esa pasión por el tenis a través de las generaciones, convirtiendo la exhibición en uno de los momentos más significativos de la celebración".

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Tras distintos actos en torno al aniversario del primer Club de Tenis de Grado, que se celebraron en los días precedentes, este domingo tuvo lugar en El Frontón, en el parque de Arriba, un matinal de tenis. De 9.00 a 12.00 tuvo lugar el torneo de alumnos de la Escuela de Tenis de Grado, y a continuación se desarrolló el partido de exhibición. Los actos por este 50.º aniversario fueron organizados por la Asociación de Veteranos del Torneo de Santiago y Santa Ana y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Grado.

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