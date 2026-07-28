El Real Oviedo se enfrenta este miércoles a la Ponferradina en Grado en un amistoso de pretemporada
La cita es a las 20.00 horas en el estadio Marqués de la Vega de Anzo
El Real Oviedo disputa este miércoles un amistosa con la Sociedad Deportiva Ponferradina en el estadio Marqués de la Vega de Anzo. El encuentro, en el que se juega el XXXVI Trofeo Villa de Grado, es a las 20.00 horas.
Las entradas están disponibles en venta anticipada por 12 euros en la Confitería Pastur, en el CBC Sports Bar, en Casa Villuir y en el Bar Acebos, todos establecimientos en la capital moscona. En taquilla costarán 15 y los menores de 18 pagarán 10 euros.
Se trata de un encuentro de pretemporada, uno de los eventos especiales que el campo del Mosconia acoge desde que asumió sus riendas una gestora que ha vuelto a convertir el fútbol en Grado en un deporte que atrae mucho público y dinamiza la villa. No solo a través de este tipo de citas, sino de otras como campus o torneos.
El club se encuentra en un gran momento, además con más de dos centenares de jóvenes en las categorías base, haciendo del Mosconia uno de los clubes de referencia en este sentido.
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