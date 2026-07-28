"Reinas de la sabana", carroza ganadora del desfile de Santa Ana: el "Barco vikingo" logró el segundo premio y "La quintana asturiana" el tercero

"Reinas de la sabana" es la carroza ganadora del desfile de Santa Ana. La propuesta, con temática dedicada a África, fue la del colectivo de hostelería y comercio de la calle Manuel Pedregal. En segundo lugar quedo "Barco vikingo", de la asociación Báscula del ferreiro, y en tercero "La quintana asturiana", de Mujeres por Grado. El cuarto lugar fue para la creación del grupo de la "Generación del 75", con motivos hawainos.

La carroza vencedora está realizada de manera artesanal por las participantes en el desfile. "Siempre procuramos que sea algo llamativo, que sea una carroza colorida y divertida, cuidamos mucho los detalles, trabajamos mucho las manualidades y hacemos todo a mano, además como no tenemos hombres 'en plantilla', como yo digo, tenemos que buscar soluciones para algunas cosas", explicaba hace unos días a LA NUEVA ESPAÑA Carolina Fernández, del colectivo, que trabajó durante unos dos meses para realizarla.