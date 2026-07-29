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Grado no para y llena las plazas de cine, música, magia y "folixa branu" para las tardes de agosto y los domingos de mercado en la villa

El programa municipal "EmplazArte" cuenta con actividades a lo largo de todo el mes y la oferta se completa con propuestas deportivas como el espectáculo del VIII Raid de Moto Enduro Meringrades, los días 1 y 2

En imágenes: fiesta swing en Grado

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En imágenes: fiesta de swing en Grado / P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado acaba de cerrar los festejos por Santiago y Santa Ana, pero agosto llega con numerosas actividades veraniegas para seguir disfrutando en las calles. Entre las propuestas que se desarrollan el mes próximo destacan las del programa municipal "EmplazArte", que lleva las citas culturales a las plazas de la villa. El primer acto previsto es el lunes, día 3, a las 21.00 horas, con "Cine de verano al aire libre", del que se podrá disfrutar en General Ponte.

El domingo 9 de agosto, a las 13.00 horas, toca música y baile con "Swing Four Asturias & Body Soul", en la plaza del Ayuntamiento. Y el sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, hay "Folixa Branu", en la Plaza Palacio Fontela, con taller de chapas de cultura sidrera, de escanciado y música a cargo de Banda Leirana.

El sábado 22 de agosto la propuesta es musical, con "Blues Mood", en la plaza Álvaro González (Las Palmeras), y el sábado Jon Ander trae "Magia sobre ruedas" a la calle Manuel Pedregal. En ambos casos el horario es a las 20.00 horas.

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No faltan durante el mes de agosto las actividades deportivas, con el VIII Raid de Moto Enduro Meringrades, los días 1 y 2, con salida del mercado de ganado. Del 24 al 29 de agosto se celebra el Campus de Baloncesto Villa de Grado, en el polideportivo municipal, y durante el mes prosiguen los cursillos de tenis y piragüismo en las instalaciones deportivas municipales.

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