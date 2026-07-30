Balance positivo de Santiago y Santa Ana en Grado y gratitud para "la gente que trabaja para mantener unas fiestas que son cultura de nuestro pueblo"

Éxito de las fiestas de Santiago y Santa Ana, mucha participación, implicación una vez más de colectivos y vecinos y satisfacción también por la mucha juventud que se vio en la cita del desfile de las carrozas del día grande. La celebración de Santa Ana se trasladó al día 27 al caer el 26 domingo y haber mercado, pero eso no evitó una celebración multitudinaria y que además mantuvo la esencia de la gran comida popular y tarde en el parque de Arriba, que se prolonga hasta la noche, con las verbenas, e incluso después de los fuegos artificiales de medianoche.

Tanto el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Grado, Diego García Nieto, como el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo, "Pitus", destacaron el balance positivo del programa de este año, con actividades para todos los públicos y muy buena acogida por parte de vecinos y visitantes.

Reconocimiento a la concejalía

Nieto agradeció "la respuesta y la acogida de la gente al programa festivo y también todo el trabajo previo que ya estaba hecho antes de asumir la concejalía, apenas unas semanas antes de la fiesta más esperada por la xente moscona". Recordó que se trató de un programa que llegó a todo tipo de públicos y se extendió a lo largo de prácticamente todo julio con propuestas municipales y de la Hermandad, a la que mostró también su gratitud por "el inmenso trabajo que hacen no solo estos días sino durante todo el año" para que Santa Ana "sea un sueño hecho realidad".

El concejal subrayó también la "buena disposición siempre de la Hermandad para trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento en estas fiestas" e incidió en la aceptación de las actividades, como las impulsadas por el Ayuntamiento que llevaron cultura y ocio a las calles y plazas de la villa.

"Este año se disfrutaron de muchas actividades de animación musical y de calle, unas consolidadas como el vermú itinerante, y otras novedosas que tuvieron buena acogida como los mariachis o los espectáculos itinerantes por las plazas. En resumen, creo que, obviamente, todo se puede mejorar y se cometen fallos de los que se aprende, pero durante el mes de julio la actividad y el ambiente festivo se pudo vivir y apreciar casi a diario que era justo lo que se pretendía", concluyó el concejal de Festejos.

"Los moscones nunca fallan"

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo, "Pitus", indicó que el colectivo "se siente muy agradecido de todos los moscones, porque nunca fallan y cada vez hay más gente en las fiestas".

"Aunque fue un Santa Ana cambiado a un lunes, parecía un sábado. Hubo gente disfrutando mucho ya desde primera hora en el parque de Arriba en Santa Ana, y en general mucha gente todo el día. No se paró de bailar, con música de charangas y orquestas toda la jornada y no faltó la visita a la residencia de ancianos, que fue muy emocionante", señala Tamargo.

Agradece también el apoyo de los colaboradores de siempre de la Hermandad, que aunque ya no estén en la directiva no fallan para que "todo salga bien y hacer una fiesta decente, que la gente disfrutó", señaló el responsable de la Hermandad, que recordó que "venimos de tiempos difíciles, de dificultades para seguir poder teniendo efectivos para poder trabajar, somos dos en la directiva, con apoyos como los de estas personas que hacen posible que las cosas salgan bien", dijo Tamargo, que está acompañado de Marcos Fernández en la dirección del colectivo.

El colofón de los fuegos

"El colofón fueron los fuegos, que sorprendieron con lo que nadie esperaba para un lunes. Grado demostró una vez más que su gente decide si la fiesta dura una hora o un día. Desde la Hermandad queremos agradecer el apoyo de la gente que nos ayuda año tras año y el apoyo para un desfile multitudinario. Hubo muy buen ambiente y la concordia prevaleció, sin incidentes reseñables", señaló Tamargo, que pidió disculpas por los errores y el problema con el reparto de los bollos. Recuerda que la Hermandad ha habilitado en Almacenes Fresno el punto para devolver 10 euros a los socios que no hayan podido disfrutarlo. Comerciantes, hostelería y asociaciones también valoran de manera muy positiva las celebraciones.

"Las fiestas, como siempre, impecables, ya desde que comenzaron a inicios de julio. Desde la comida en la calle, Santanina pensando en los más pequeñinos, actividades para todas las edades... Los fuegos preciosos, el desfile tremendo de participación, buen rollo, ver a aquella juventud llevando las carrozas... Hay que destacar todo este trabajo de la Hermandad, que son muy grandes y espero que el pueblo de Grado algún día se lo reconozca", señala Sagra Fernández, de la Asociación de Negocios y Mercado Agora Grao.

Fernández anima a los vecinos a hacerse socios de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, que "une al pueblo" y organiza citas como la de Santa Ana, que tienen repercusión económica en la villa, "pues dejan dinero en el pueblo". "Cuanta más gente apoye a la Hermandad asociándose, más se podrá hacer", incidió.

Un portfolio singular

Da una "matrícula de honor" a las fiestas y quiso también poner en valor el portfolio, que este año contó con ilustraciones que recuerdan a todos los colaboradores y a personas que ya no están, con unas emotivas composiciones. La Hermandad encargó este trabajo a la artista moscona Lara Vega.

"El porfolio siempre está muy guapo, pero el de este año puedo decir que, en los años que tengo, fue el más emotivo, esas páginas recordando a toda esa gente, valorando a la gente que les ayuda y demás, eso es una preciosidad", incidió Sagra Fernández.

Espíritu festivo y relevo

Por su parte, Andrea Fernández, de la Asociación de Vecinos Santo Dolfo, de La Mata, que acude con carroza al desfile de Santa Ana, valoró que "han sido unas fiestas a las que les ponemos un 10" y destacó el trabajo de la Hermandad. "Sin ellos no sería posible, lo hacen muy bien y queremos tener esta mención a su labor", comentó.

Chelo Bernardo, de Mujeres por Grado, que también sale con carroza, destacó su satisfacción "porque un año más todo salió bien, por la participación de todo el mundo y por el espíritu festivo que sigue habiendo en los pueblos", pues "el día que esto desaparezca malo".

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"Tenemos que tener esperanza y pensar que la gente que viene detrás coja las riendas, el espíritu de entrega que tuvieron los que nos precedieron y tenemos la mayoría de la gente que participamos", valoró Bernardo, deseando ya que lleguen las fiestas de 2027. Concluyó agradeciendo "a la gente que trabaja por estas causas, que viven por y para ayudar y seguir manteniendo la cultura de un pueblo, porque la fiesta también forma parte de la cultura de nuestro pueblo".