Grado acogió un taller del programa "Voces por la igualdad"
Abordó aspectos como la corresponsabilidad o los estereotipos de género
El programa "Voces por la igualdad" llegó este miércoles a Grado con un taller en el que se abordaron aspectos como los estereotipos de género, los micromachismos, la corresponsabilidad o el lenguaje inclusivo, entre otros. La cita tuvo lugar en la Casa de Cultura, de la mano de Laura García, técnica de Igualdad. En el grupo de asistentes estuvieron las integrantes de la Asociación Mujeres por Grado.
La iniciativa cuenta con financiación del Ministerio de Igualdad y Laura García procede de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, de Avilés. "Siempre intentamos llevar estos talleres a localidades como Grado u otras más rurales, que no se queden solo en Avilés, Oviedo o Gijón", señaló.
La experiencia resultó muy positiva a juicio de las participantes y de la responsables del taller, ya que se desarrolló con muchas aportaciones por parte de las asistentes.
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