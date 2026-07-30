Grado aumenta la recogida selectiva de residuos y alcanza su mejor tasa de reciclaje de los últimos años

El Ayuntamiento de Grado gestionó durante 2025 un total de 4.644,28 toneladas de residuos, según el balance anual difundido por el Consistorio. De esa cantidad, 3.549,08 toneladas correspondieron a residuos urbanos, un 0,11% más que en el ejercicio anterior. Con todo, el dato más relevante es el aumento de la recogida selectiva, que alcanzó el 23,58% del total de los residuos gestionados. La cifra supone una mejora de 2,93 puntos respecto a 2024 y confirma la evolución al alza registrada en los últimos ejercios.

La evolución por fracciones refleja un crecimiento en la mayor parte de los residuos reciclables. La recogida de papel y cartón alcanzó las 152,07 toneladas, un 14,19% más que el año anterior, mientras que la de envases ligeros —plásticos, latas y briks— sumó 85,42 toneladas, con un incremento del 8,65%. También aumentó la recogida de residuos vegetales, que llegó a 165,53 toneladas, un 4,18% más, y la de vidrio, con 97,32 toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,69%.

La única fracción que registró un descenso fue la materia orgánica, cuya recogida se situó en 187,39 toneladas, un 2,33% menos que en 2024. Ante estos datos, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para incrementar el uso del contenedor marrón, destinado a los restos orgánicos domésticos, al considerar que su correcta utilización resulta clave para mejorar los índices de reciclaje. El Consistorio recuerda que en este contenedor deben depositarse restos de alimentos, sobras de comida, alimentos en mal estado y pequeños restos vegetales procedentes de jardines y podas, siempre separados de sus envases.

Además, el Ayuntamiento ha aprovechado la publicación del balance para recordar los días de recogida de las distintas fracciones. El contenedor marrón presta servicio los martes y jueves, mientras que el contenedor de resto se recoge los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Desde el Consistorio insisten en la importancia de no depositar bolsas de basura fuera de los contenedores, una práctica que, señalan, deteriora la imagen del municipio, genera problemas de salubridad y dificulta el trabajo de los servicios de recogida.

En cuanto a los enseres voluminosos, como muebles, colchones o electrodomésticos, el servicio municipal de recogida se realiza todos los martes, previa solicitud telefónica en el 628 621 448. Una vez concertada la retirada, los objetos deberán depositarse la noche del lunes.

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"Aunque estos datos reflejan una evolución positiva, todavía estamos lejos del objetivo marcado por la normativa, que establece alcanzar el 50 % de reciclaje en 2035, pero cabe destacar que, año tras año, el porcentaje de reciclaje continúa creciendo", señala el concejal de Obras, Chema González.