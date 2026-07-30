El Marqués, lleno total y ambiente de fiesta en el estadio de Grado para presenciar el amistoso entre el Oviedo y la Ponferradina

Edición número 36 del Torneo Villa de Grado multitudinaria, con una afluencia de unas 2.500 personas que llenaron el estadio del Marqués de la Vega de Anzo para el amistoso entre el Mosconia y la Ponferradina. La cita se convirtió en un gran evento de ambiente festivo en el que se disfrutó del fútbol y de una jornada especial en la villa con la presencia de estos dos equipos y de aficionados de dentro y fuera de Asturias.

"Fue un día inolvidable con un evento que volvió a demostrar el excelente nivel organizativo del Mosconia y del Ayuntamiento de Grado, en un ambiente inmejorable, reflejo del arraigo y la pasión por el fútbol en la localidad", destacaron los responsables del club moscón.

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Ponferradina / Luisma Murias

Desde la entidad moscona subrayaron asimismo que "desde la llegada de los equipos hasta el pitido final, la organización fue impecable", con "cada detalle cuidado para garantizar una experiencia cómoda y cercana para los asistentes, quienes no solo disfrutaron de un gran partido, sino también de la oportunidad única de ver de cerca a jugadores profesionales".

Calendario futbolístico

El Oviedo se alzó con el Torneo Villa de Grado, cita que "reafirma su consolidación como una cita destacada en el calendario futbolístico y también pone en valor el trabajo conjunto entre instituciones y clubes para fomentar el deporte y la convivencia".

Este evento fue una de las citas de pretemporada que organiza el Mosconia desde que una gestora asumiera sus riendas, y que cada verano prepara en Grado partidos con grandes equipos que atraen una multitud.