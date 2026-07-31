Autobús para ver el eclipse desde el Alto de El Fresno: todo listo en Grado para el gran evento del próximo 12 de agosto

El Alto de El Fresno, en las inmediaciones del famoso santuario, es el espacio elegido para acoger el programa del Ayuntamiento de Grado para disfrutar del eclipse del 12 de agosto. La propuesta, que se desarrolla en colaboración con la Asociación IEStelar, es muy atractiva: ofrece desde el transporte para la ida y la vuelta hasta actividades divulgativas y de ocio antes y después de este gran evento para el que ya quedan menos de dos semanas.

El autobús que se pone a disposición de los interesados sale del parque de Abajo a las 17.30 y hace una parada para recoger a más gente en la calle Flórez Estrada, donde el antiguo Bar Narcea. El regreso es a las 21.45 con las mismas paradas.

Una vez en El Fresno, los actos comienzan a las 18.30 horas, con la bienvenida a los asistentes. A partir de las 18.40 se hablará de "La astronomía en nuestras vidas en el siglo XXI" y a continuación, sobre las 19.12, se dará una explicación sobre "El eclipse de hoy: qué veremos y cómo observarlo con seguridad".

A las 19.31 da inicio el eclipse parcial y comienzan también a partir de esa hora la representación artístico-cultural "Antes de la sombra", a cargo de Maite Capín, seguida de la danza prima y de la animación musical que pondrán Nel Villanueva y Mujeres por Grado.

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A las 20.27 horas está previsto el inicio del comienzo de la totalidad del eclipse y a las 20.28 su máximo. A las 20:29 el final de la totalidad y a las 21.21 el final del eclipse.