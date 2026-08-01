Grado acogerá una nueva edición del recital de poesía social «Alcalde Carlos Barredo», en homenaje al último regidor republicano del municipio
La cita es el miércoles, 5 de agosto, a las 19.00 horas, en la zona de la plaza de La Blanca
Grado celebra este próximo miércoles, 5 de agosto, el III Recital de poesía social «Alcalde Carlos Barredo». Será a las 19.00 horas, en la Plaza de La Blanca, y se dará lectura a poemas de Miguel Hernández, Ángel González, Angelina Gatell, Myriam Moral, Fito Páez, Marcos Ana, Refaat Alareer, Vital Arnaldo, Marina Gil y Alan Arnaldo.
La cita está organizada por el Ayuntamiento de Grado y la Asociación Memorialista Carlos Barredo, cuenta con la coordinación de Carlos Granda y se desarrollará con el acompañamiento musical de Flor de Nopal. En caso de lluvia, el acto se trasladará al Teatro Auditorio.
Carlos Barredo fue el último alcalde republicano de Grado, asesinado en la Guerra Civil. El municipio le rindió homenaje el año pasado. En el centro de la villa, en el edificio en el que vivió, se colocó también una placa en su memoria.
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