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Espectáculo sobre ruedas en Grado: la carrera de motos de enduro Meringrades 2026 arranca en la villa moscona

Este sábado por la mañana tuvo lugar la vuelta de reconocimiento

En imágenes, la vuelta de reconocimiento del Meringrades 2026

En imágenes, la vuelta de reconocimiento del Meringrades 2026

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En imágenes, la vuelta de reconocimiento del Meringrades 2026 / Charly López Photo

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El espectáculo sobre ruedas está servido en Grado gracias a la carrera de motos de enduro Meringrades 2026, con actividades durante este sábado, y la prueba este domingo, con salida del mercado de ganado. El evento es uno de los incluidos en el calendario de la Copa TT 4 Estaciones, con cinco fechas en el calendario a lo largo del año en distintos puntos de España y esta de la villa moscona como protagonista del verano.

Este sábado, durante la mañana, tuvo lugar la vuelta de reconocimiento y a lo largo de la jornada hubo diversas actividades, algunas de ocio y otras preparatorias para la carrera de este domingo, en la que los pilotos saldrán a las 9 de la mañana de la zona del mercado de ganados.

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