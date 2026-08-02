Espectáculo sobre ruedas en Grado: la carrera de motos de enduro Meringrades 2026 arranca en la villa moscona

El espectáculo sobre ruedas está servido en Grado gracias a la carrera de motos de enduro Meringrades 2026, con actividades durante este sábado, y la prueba este domingo, con salida del mercado de ganado. El evento es uno de los incluidos en el calendario de la Copa TT 4 Estaciones, con cinco fechas en el calendario a lo largo del año en distintos puntos de España y esta de la villa moscona como protagonista del verano.

Este sábado, durante la mañana, tuvo lugar la vuelta de reconocimiento y a lo largo de la jornada hubo diversas actividades, algunas de ocio y otras preparatorias para la carrera de este domingo, en la que los pilotos saldrán a las 9 de la mañana de la zona del mercado de ganados.