Espectáculo sobre ruedas en Grado: la carrera de motos de enduro Meringrades 2026 arranca en la villa moscona
Este sábado por la mañana tuvo lugar la vuelta de reconocimiento
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El espectáculo sobre ruedas está servido en Grado gracias a la carrera de motos de enduro Meringrades 2026, con actividades durante este sábado, y la prueba este domingo, con salida del mercado de ganado. El evento es uno de los incluidos en el calendario de la Copa TT 4 Estaciones, con cinco fechas en el calendario a lo largo del año en distintos puntos de España y esta de la villa moscona como protagonista del verano.
Este sábado, durante la mañana, tuvo lugar la vuelta de reconocimiento y a lo largo de la jornada hubo diversas actividades, algunas de ocio y otras preparatorias para la carrera de este domingo, en la que los pilotos saldrán a las 9 de la mañana de la zona del mercado de ganados.
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