La gran agenda de agosto en Grado: planes de ocio, cultura y turismo para disfrutar y conocer el municipio con el mercado más antiguo de Asturias

La agenda de agosto en Grado da para disfrutar de muchas y variadas propuestas de ocio, deporte y turismo en la villa. Visitas guiadas, música, teatro, cine, exposiciones o distintas alternativas culturales al aire libre conforman un programa veraniego para todos los gustos y edades.

Este mes, entre las iniciativas en las que participar se encuentra la nueva "Ruta del agua" , por las zonas donde hubo molinos urbanos en la villa, que se oferta para el lunes 10 de agosto, a las 11 de la mañana. Dura una hora y media y corre a cargo de Alicia García Fernández. Quienes deseen acudir deben personarse en la Oficina de Turismo, en la calle Eduardo Sierra, a la hora indicada. Hay que inscribirse, al igual que en la mayoría de visitas guiadas, a través del teléfono 636 90 90 88 o de la dirección de correo turismo@ayto-grado.es.

Lo que sigue es el detalle de todas las propuestas de la agenda moscona que el Ayuntamiento ofrece gratuitamente a lo largo de este mes de agosto y que se desarrolla mayoritariamente por las calles y plazas de la villa.

Visitas guiadas

La visita al casco histórico y a la arquitectura indiana de la villa, con una duración de dos horas, se puede realizar los días 18, 15, 22 y 29 de agosto a las 12.00 horas. El punto de encuentro para la salida es la plaza Eilseo Nicolás, frente a la Casa de Cultura, y el recorrido, además de las casonas indianas, incluye el interior de la capilla de los Dolores, el palacio Miranda-Valdecarzana y la sede Llagar de sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado.

El itinerario que solo recorre el casco histórico dura una hora y el punto de encuentro es el mismo. En agosto se oferta disponible los días 8, 15, 22 y 29 a las 12.00 horas.

La visita guiada a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, en el palacio Fontela, puede realizarse el día 9 a las 10.30, y el 23 a las 12.00 horas. Dura una hora.

En este mismo espacio está la Colección Acordeones, que se visita de la mano de su dueño, Felipe Rubial, el 16 de agosto, a las 12.00 horas. Dura una hora.

Cultura en la calle

Entre las propuestas que se desarrollan este mes destacan las del programa municipal "EmplazArte", que lleva las citas culturales a las plazas de la villa. El primer acto previsto es el lunes, día 3, a las 21.00 horas, con "Cine de verano al aire libre", del que se podrá disfrutar en General Ponte.

El domingo 9 de agosto, a las 13.00 horas, toca música y baile con "Swing Four Asturias & Body Soul", en la plaza del Ayuntamiento. Y el sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, hay "Folixa Branu", en la Plaza Palacio Fontela, con taller de chapas de cultura sidrera, de escanciado y música a cargo de Banda Leirana.

El sábado 22 de agosto la propuesta es musical, con "Blues Mood", en la plaza Álvaro González (Las Palmeras), y el sábado Jon Ander trae "Magia sobre ruedas" a la calle Manuel Pedregal. En ambos casos el horario es a las 20.00 horas.

Deporte

Al VIII Raid de Moto Enduro Meringrades, que se celebra este primer fin de semana en la villa, se une, del 24 al 29 de agosto, el Campus de Baloncesto Villa de Grado, en el polideportivo municipal, y durante el mes prosiguen los cursillos de tenis y piragüismo en las instalaciones deportivas municipales.

Mercados y patrimonio

Los mercados semanales de miércoles y domingo, por la mañana, son siempre un atractivo en la villa, sobre todo en el caso de la cita dominical, con mucho público y un recorrido de puestos de diversos productos o textiles de más de un kilómetro de longitud desde Cimadevilla hasta el parque de Abajo.

Conocer el patrimonio local de la villa que cuenta con el mercado más antiguo de Asturias es posible en cualquier momento con un simple paseo por el centro urbano, donde se localizan los palacios de Miranda-Valdecarzana o Fontela, la capilla de Los Dolores, el Ayuntamiento, o los palacetes indianos que se concentran a un lado de la carretera Nacional o en la zona de Cimadevilla y La Blanca.

La zona rural de Grado cuenta con infinidad de rincones para disfrutar de la belleza de los paisajes y del patrimonio arquitectónico del concejo. Conocer la torre la de Villanueva o la de Báscones (ambas son propiedades privadas, aunque se aprecian perfectamente desde el exterior) o visitar localidades como la de Sama, con su escuela indiana o sus hórreos, son algunas de las posibilidades que ofrece el municipio.

Cita con el eclipse

El Alto de El Fresno, en las inmediaciones del famoso santuario, es el espacio elegido para acoger el programa del Ayuntamiento de Grado para disfrutar del eclipse del 12 de agosto. La propuesta, que se desarrolla en colaboración con la Asociación IEStelar, ofrece desde el transporte para la ida y la vuelta hasta actividades divulgativas y de ocio antes y después de este gran evento para el que ya quedan menos de dos semanas.

El autobús que se pone a disposición de los interesados sale del parque de Abajo a las 17.30 y hace una parada para recoger a más gente en la calle Flórez Estrada, donde el antiguo Bar Narcea. El regreso es a las 21.45 con las mismas paradas.

Scape room "Quién robó el queso"

La propuesta de esta divertida actividad es para el día 12 y corre a cargo de Paloma Sánchez, del Grupo Llabor. Tiene una duración de una hora y media y hay dos horarios. Uno, a las 10.30, para jóvenes de 6 a 12 años, y otro, a las 12.30, para los de 12 a 18 años.

La actividad, que lleva por título "Misterio en el mercado. ¿Quién robó el queso?", parte del palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra. Para más información se puede consultar en la Oficina de Turismo (636 90 90 88), donde también se puede consultar sobre los horarios de apertura de museos para visitas libres o guiadas.

Senderismo por el concejo

El Grupo Montañero Moscón desarrollará a lo largo del mes sus rutas de verano, todos los lunes, con salida a las 8.00 horas, desde el parque de Abajo. Se trata de caminatas con una duración de entre 4 y 6 horas para las que no es necesario apuntarse, basta con acudir al lugar fijado para iniciar la marcha y se realizarán con el grupo que se forme en ese momento. Las actividades son totalmente gratuitas.