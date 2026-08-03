Charly López firma las espectaculares imágenes de la Meringrades 2026: así retrató el fotógrafo de Siero la carrera de motos en Grado

Grado acogió este fin de semana la carrera de motos de enduro Meringrades 2026, evento incluido en el calendario de la Copa TT 4 Estaciones, con cinco fechas en el calendario a lo largo del año en distintos puntos de España y esta de la villa como protagonista del verano.

Las actividades en la villa comenzaron el sábado con la vuelta de reconocimiento y distintas propuestas de ocio, y continuaron ayer con la prueba, que trajo a la capital moscona a cientos de personas para participar o acompañar en esta cita rodeada siempre de ambiente festivo.

La prueba dejó imágenes de gran belleza, en medio de paisajes de montaña y naturaleza pura, pues la cita contó con la presencia de Charly López, sierense en la cumbre de la fotografía deportiva internacional.

Fotógrafo del Rally Dakar desde 2019, lo es también de dos grandes eventos del ciclismo, el Tour de Francia y La Vuelta. Es asimismo uno de los fotógrafos en el campeonato Extreme.E con la agencia LAT Images, con los que ha realizado además algún trabajo en la Fórmula 1.

Sus imágenes de esta competición en Grado logran capturar la dureza deportiva y también la espectacularidad de los parajes por los que transcurre, integrándolos de manera magistral para ofrecer un retrato de la Meringrades 2026 que permite al espectador adentrarse en la esencia de la prueba.

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La presencia de Grado de López tiene que ver con su amistad con el piloto moscón Javier Álvarez, Javi Rañeces, que corrió el Dakar e impulsa esta prueba de motos en su municipio, atrayendo a numerosos deportistas y público además de realizar una impagable labor de promoción del concejo, también a través de las imágenes de Charly López.